L’Institut Català de Finances ha finançat un préstec de 10,7 milions d’euros per a la construcció de 121 habitatges de lloguer social i assequible al barri dels Magraners de Lleida. Els pisos, promoguts per Soluciones Viviendas Mangraners 88 SL, comptaran amb mesures d’eficiència energètica i es nodriran amb energia solar fotovoltaica.

L’objectiu es que estiguin acabats el juny del 2026 i que fins a 35 habitatges es reservin per a menors de 35 anys, per tal d’afavorir l’emancipació i l’arrelament juvenil i la reactivació del barri. Les llars estan repartides en quatre promocions als carrers Vendrell i Albi. Pel que fa al preu del lloguer, oscil·larà entre 415 i 504 euros, inclòs l’aparcament en superfície.

Per optar als habitatges, de dos i tres habitacions, cal estar empadronat a la ciutat i inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Lleida. A més, les persones sol·licitants hauran de tenir ingressos anuals per sota d’una quantitat equivalent a l’Indicador de renda de suficiència (IRSC) multiplicat per quatre. La banca pública de la Generalitat de Catalunya ha finançat la construcció dels edificis a través d’un préstec ICF Habitatge Social Promoció, els quals compten amb una bonificació del cost financer per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

“Catalunya necessita més habitatge social i, per fer-ho realitat, les promotores necessiten més finançament. Davant les dificultats que tenen per accedir-hi, des de la banca pública hem situat l’habitatge com a una de les nostres línies estratègiques i prioritàries”, ha afirmat la consellera delegada de l’ICF, Vanessa Servera. En total, l’ICF ha fet possibles 4.374 habitatges de lloguer social a Catalunya des del 2018, finançant projectes d’adquisició i promoció d’HPO amb un total de 385 milions d’euros

Per la seua banda, el projecte de Soluciones Viviendas Magraners 88 SL també ha comptat amb el finançament dels fons europeus Next Generation i la participació de l’Ajuntament de Lleida.