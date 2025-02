Així serà el nou sistema d'obertura als contenidors de Lleida

El nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries de la ciutat de Lleida preveu que tots els contenidors de les fraccions d'orgànica i resta disposin d'un sistema d'obertura automàtica mitjançant un clauer amb xip o una aplicació mòbil. Així ho recull la proposta del plec de condicions del nou contracte, que ahir el govern del PSC va presentar als grups de l'oposició amb la previsió de portar-lo a la seva aprovació inicial en el ple municipal d'aquest mes.

El contracte tindrà una durada de 10 anys i està valorat en 309,79 milions d'euros, IVA inclòs. L'actual concessió, adjudicada a Ilnet el 2006 i prorrogada el 2018, finalitza aquest setembre i, amb tota probabilitat, haurà de ser prorrogada perquè la nova licitació no estarà a punt.

Desplegament progressiu per tota la ciutat



La proposta contempla que els nous contenidors amb obertura amb clau s’instal·laran primer a Pardinyes i Balàfia i després es desplegarien progressivament per tota la ciutat. Per obrir-los, l’empresa concessionària haurà de subministrar dos clauers amb xip per domicili i també habilitar una aplicació mòbil en català, castellà i anglès per a aquesta finalitat i en la qual es podran consultar les aportacions realitzades a nivell personal.

A més, tots els contenidors que incorporin aquesta tecnologia hauran de tenir una pantalla il·luminada que interactuï amb l’usuari que doni la benvinguda com a mínim en dos idiomes, així com un lector de targetes per als clauers, un GPS i un detector d’incendis. També s’aposta perquè els usuaris estiguin identificats amb el permís d’obertura [del contenidor], que pot tenir limitacions d’ubicacions o horàries si el consistori així ho decideix.

Així mateix, la nova concessionària haurà de tancar i retirar les 37 illes de contenidors subterranis que hi ha a la ciutat i substituir-los per altres de superfície.

PP i ERC advoquen per un major control municipal del servei que presti la concessionària

Partits de l’oposició van reclamar ahir al govern municipal un major control tant del servei de neteja i de recollida d’escombraries i d’altres que es presten en aquesta concessió. Així ho van manifestar tant el PP com ERC en la reunió que el govern del PSC va fer ahir amb la resta de grups per explicar-los la seua proposta de plecs de condicions per al nou contracte de neteja urbana i recollida de les escombraries. Des del PP van assenyalar que “hi ha una clara unanimitat i consens en què la ciutat està bruta i es necessiten més recursos per revertir aquesta situació” i van apuntar que una mesura per aplicar podria ser “un major control a l’empresa adjudicatària perquè el servei sigui al més eficient possible i que no suposi una gran despesa per a la ciutadania”. També va demanar “aprendre dels errors del passat” amb el porta a porta. Per la seua part, des d’ERC també van apostar per millorar el control del servei, tasca que considera que hauria d’exercir el mateix ajuntament. ERC destaca que l’import del contracte augmenta substancialment respecte a l’actual i que el govern no ha precisat d’on sortiran els recursos per finançar-lo.

Raimat, Sucs i Llívia passaran al porta a porta en el primer any del contracte

El barri de Llívia i les Entitats Municipals Descentralitzades de Sucs i Raimat se sumaran a Ciutat Jardí i Vila Montcada i tindran un sistema de recollida porta a porta el primer any del nou contracte. La implantació d’aquest model es farà alhora que es retirin els contenidors de la via pública i només es mantindran els de vidre. L’adjudicatari haurà de fer una campanya informativa amb cartells i xarrades sobre el canvi als veïns d’aquests nuclis. Actualment, Ciutat Jardí i Vila Montcada són els únics barris on s’aplica aquest model després que l’any passat l’ajuntament optés per retirar-lo de les zones de Pardinyes i Balàfia on es va implantar el 2021.