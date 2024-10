PSC i Junts acorden una nova taxa de la brossa a Lleida amb 3 tarifes de 94, 111 i 128 €

El govern municipal del PSC ha assolit un acord amb el grup de Junts per aprovar les ordenances fiscals del 2025, que preveu que la taxa de les escombraries passi a tenir una tarifa fixa de 81,05 euros anual a tota la ciutat, excepte l’Horta, i una altra de variable que serà en funció de la mida de cada habitatge, tal com va avançar aquest diari. La proposta pactada és que aquesta tarifa variable serà de 13,85 euros per als habitatges de fins a 100 metres quadrats de superfície, que són 23.000 a tota la ciutat; de 30,55 per als que tinguin entre 100 i 170 m2 (uns 30.000 habitatges) i de 47,30 euros per als que tinguin més de 170 metres quadrats (6.000 habitatges).

D’altra banda, a Ciutat Jardí, on s’aplica la recollida porta a porta, les variables seran inferiors: per als habitatges de fins a 100 metres serà de 9,05 euros; per als d’entre 100 i 170, de 25,00, mentre que per als de més de 170 metres serà de 40,90 euros. A l’Horta, la tarifa base serà de 56,30 euros, mentre que la variable serà igual per a tots els seus veïns: 10,65 euros.

El pacte suposa el final del model de tarifes diferenciades per categories de carrers, que des de Junts van assegurar que “no és ni just ni comprensible” (vegeu el desglossament). L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que el 10 d’abril del proper any entra en vigor la nova normativa de residus de la UE que estipula que la recollida de la brossa s’ha de sufragar íntegrament amb el que es recapta per la taxa municipal.

Neus Caufapé, Carme Valls, Fèlix Larrosa i Violant Cervera, presentant ahir les ordenances fiscals. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

En aquest sentit, va informar que actualment només es cobreix el 76% del seu cost i que presenta un dèficit de 2,6 milions d’euros. Va afegir que a Girona la taxa d’escombraries que paga cada ciutadà és d’“entre 200 i 300 euros anuals” i que una vegada aprovin les ordenances faran una campanya informativa sobre el canvi de model i les bonificacions a què pot acollir-se la ciutadania.

La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va informar que bonificaran el 75% de la taxa als ciutadans que declarin ingressos de menys de 8.400 euros anuals i del 50% per als que en cobrin menys de 16.000. Una rebaixa que s’aplicarà partint de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). “La variable més barata de la taxa serà de 23 euros comptant bonificacions, mentre que la més cara serà de 128 euros”, va precisar Valls.

D’altra banda, la tinenta d’alcalde va dir que a Lleida aquest any l’import mitjà de la taxa de la brossa és de 81 euros per ciutadà, mentre que a Alpicat és de 165; a les Borges Blanques, de 164; a Balaguer, de 140; a Tàrrega, de 137; a Alcarràs, de 116; i a Mollerussa, de 103 euros. D’altra banda, la taxa per a la retirada de vehicles amb grua municipal pujarà un 3,3%, fins als 160 euros. Aquest mateix increment és el que també està previst aplicar altres taxes com la de cementiri.

La previsió és aprovar les ordenances fiscals en un ple extraordinari el divendres 18. Aquell dia també hi haurà un altre ple extraordinari per donar llum verda al nou pla de mobilitat urbana. Sobre l’acord assolit amb Junts i que permet aprovar les taxes del 2025 còmodament, ja que els 9 regidors del PSC i els 5 de Junts sumen majoria absoluta, Larrosa va agrair la predisposició d’aquest grup i la tasca dels equips negociadors i va assegurar que amb el pacte aconsegueixen “una fiscalitat positiva i més transparent”.

Junts es reivindica

La portaveu de Junts, Violant Cervera, va qualificar com “un gran repte” definir la nova taxa d’escombraries i va recordar que ja van pactar amb el PSC les ordenances del 2024 i això va comportar “que fóssim l’únic ajuntament de tot Catalunya que va abaixar l’IBI”.

Rebut triplicat en 300 carrers de cinquena i sisena categoria i abaixat en altres

Fins ara la taxa d’escombraries a la capital es calculava mitjançant un sistema de tarifes per categories de carrers dividides en set rangs. Els veïns dels carrers de categoria especial pagaven 127,5 euros anuals; els de primera categoria, 108 €; els de segona, 99,8; els de tercera, 74,4; els de quarta, 57,2; els de cinquena, 32,8, i els de sisena, 25,1 euros. El nou model comportarà que els veïns dels carrers de categoria 5 i 6, que sumen uns 300 (hi ha carrers dividits en més d’una categoria), veuran triplicat el seu rebut del 2025 respecte a l’actual.

El barri de Llivía i bona part dels dels Mangraners i el Secà, el nucli del Barri Antic, sectors de la Mariola i les parts més antigues de la Bordeta i Balàfia és on hi ha més vies d’aquestes categories. D’altra banda, les de quarta, com per exemple Doctor Trueta, Josep Pallach, Hostal de la Bordeta o l’avinguda de Flix, veuran com gairebé se’ls doblarà aquesta taxa. Mentrestant, veïns que resideixen en carrers que eren de categoria especial, de primera o de segona podran tenir una rebaixa en aquest impost municipal sempre que el seu habitatge tingui menys de 100 metres quadrats.

En aquest sentit, la portaveu de Junts, Violant Cervera, i la regidora Neus Caufapé van remarcar que a l’inici de les negociacions advocaven per un model d’una tarifa fixa i una altra de variable que aniria en funció del padró de cada habitatge. “Un canvi que no és possible fer-lo ja mateix per qüestions tècniques, de forma que acordem aquesta mesura transitòria per poder fer-la a partir del 2027”, van apuntar, i van remarcar que l’acord assolit amb els socialistes “és al més just possible”.

Congelació de l’IBI i els tributs sobre activitat econòmica

El pacte PSC-Junts a l’ajuntament congelarà l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per al proper any, així com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) l’Impost sobre Activitats Empresarials (IAE), el de circulació, la plusvàlua i altres taxes relacionades amb l’activitat econòmica. Per això, no aplicarà la pujada de l’IPC d’aquest any, que és del 3,3%. que sí que es repercuteix en d’altres com la del cementiri. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assenyalar en aquest sentit que la congelació beneficiarà els 114.230 contribuents de la ciutat.La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va recordar que l’any passat van reduir l’IBI un 2 per cent, també d’acord amb Junts.