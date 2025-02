Biblioteques amb control remot

Des del 24 de maig que el Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (UdL) gestiona els controls d’aforament de totes les seues biblioteques i en nou mesos ha millorat de forma substancial la informació i precisió d’aquest servei i la pàgina web en la qual els publiquen s’ha convertit en una de les més visitades de la universitat, amb més de 22.000 accessos. Una millora del servei que va començar fa més de dos anys a iniciativa del mateix Consell, després que constatés que les dades que es donaven llavors tenien desviacions de fins al 30% respecte als aforaments reals. Així ho va assenyalar ahir el president d’aquest organisme, Carlos Sánchez, que va ser un dels impulsors d’aquesta iniciativa. “Abans de la pandèmia hi havia biblioteques que obrien 24 hores cada dia, però amb la covid i les retallades pressupostàries es van reduir horaris i moltes vegades es col·lapsaven de gent”, assenyala Sánchez. Va afegir que els aforaments els controlava el personal de biblioteques i un servei extern i des del Consell “vam veure que les dades que facilitaven no coincidien amb la realitat, de manera que vam començar a fer un càlcul pel nostre compte i ens vam coordinar els consells de totes les facultats per explicar en persona els aforaments de totes les biblioteques, un treball per al qual vam mobilitzem cinquanta persones”. Després de comparar dades, van veure que hi havia desviacions de fins al 50% amb la realitat i van fer un informe al Rectorat demanant millores. “L’endemà ens vam reunir amb tres vicerectors i vam acordar que el càlcul es faci de forma automàtica amb els sensors que ja estan instal·lats i que el Consell informarà dels aforaments i des de fa tres mesos que ho fem a través de la nostra pàgina web, on actualitzem les dades cada mitja hora, mentre que a la xarxa social X ho fem cada dos hores”, va afegir Sánchez.