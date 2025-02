La Dounia viu en un pis d'estudiants a Lleida: "El vaig trobar a través de les xarxes socials"

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La combinació entre l'alta demanda i la baixa oferta d'habitatges de lloguer a Lleida està provocant que pràcticament tots els pisos oferts als portals immobiliaris es lloguin en qüestió de dies. Segons afirma el president dels Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, "podem arribar a rebre fins a 30 sol·licituds en un sol dia" per a un mateix immoble.

Les dades ho corroboren: el 19% dels habitatges de la demarcació de Lleida i el 21% dels de la capital que es van llogar a través del portal Idealista durant l'últim trimestre de 2022 no van estar ni 24 hores al mercat. És a dir, 1 de cada 5 pisos s'acaba llogant el mateix dia en què es publica l'anunci.

Aquesta situació s'explica per la gran desproporció entre l'oferta i la demanda. D'una banda, el nombre de pisos disponibles per llogar és molt reduït, ja que molts propietaris prefereixen vendre o utilitzar-los com a habitatge turístic. De l'altra, la demanda no para de créixer, especialment entre els joves i les famílies que no poden accedir a una hipoteca.

“La via més fàcil per trobar pis va ser a través d’un grup de Facebook per a estudiants en el qual els propietaris o els mateixos inquilins els anuncien”, explica la Dounia. “He anat mirant ofertes en portals, i en alguns casos he vist com desapareixien d’un dia per l’altre o fins pujades d’entre 50 i 70 euros de preu”, afegeix. Un inquilí d’un altre pis, Jandro, explica que “vam llogar el nostre pis fa quatre anys i vam tardar unes dos setmanes a formalitzar el lloguer des que vam veure l’anunci”.

Davant d'aquest panorama, els experts recomanen als interessats en llogar un pis que estiguin molt atents a les noves ofertes que es publiquin, tinguin la documentació preparada i es mostrin diligents a l'hora de contactar amb els propietaris. Només així podran competir amb desenes d'altres candidats i aconseguir l'anhelat contracte de lloguer.

«Vam firmar el contracte en una setmana»

“Vam entrar al nostre pis el maig de l’any passat i al buscar ens vam adonar que les ofertes desapareixien bastant ràpid”, explica la Júlia. Tanmateix, “els nostres propietaris no ens van posar gaire pressa i vam tenir marge per decidir. Des que vam veure el pis per internet fins que vam firmar el contracte va passar una setmana o deu dies com a màxim. Abans vivia a Barcelona, i trobar pis m’ha semblat molt més fàcil a Lleida perquè hem tingut un contacte molt més proper i àgil”.