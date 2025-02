Junts reclama un pla pilot per bonificar hostalers per reciclatge

Junts aposta per incloure una preinstal·lació per a càmeres a les illes de contenidors de l’Horta.

El grup de Junts, que s’ha convertit en el soci preferent del govern del PSC per aprovar els principals projectes, presentarà esmenes al plec de condicions per a la nova concessió del servei de neteja urbana i recollida d’escombraries, entre les quals proposa un pla pilot en el sector de l’hostaleria per aplicar una bonificació en funció del reciclatge.

En concret, aposta per portar-lo a terme en una zona on hi hagi una alta concentració d’establiments del sector i que els que vulguin adherir-se tinguin una identificació i codi xip que permeti “el retorn econòmic” de la taxa segons el nivell de reciclatge efectiu.

Una altra al·legació advoca perquè les 20 illes de contenidors a l’Horta hagin d’incloure una preinstal·lació compatible amb càmeres de videovigilància.

També a l’Horta, sol·licita que la concessionària hagi de netejar de forma puntual diversos espais emblemàtics, com per exemple el Xoperal del Tòfol, l’ermita i fonts de Butsènit o els aigüamolls de Rufea.

Un altre punt en què posa èmfasi és que l’empresa encarregada del servei haurà d’implantar mecanismes reductors del soroll i utilitzar maquinària silenciosa en la recollida de residus dels contenidors, per no causar molèsties al veïnat.

Així mateix vol que estigui obligada a fer com a mínim dos neteges mensuals de les illes de contenidors als principals carrers i una a la resta, i garantir que l’entorn dels dipòsits queda net després de la recollida de les escombraries.

Junts planteja reforçar les clàusules socials per afavorir la inserció laboral de persones de col·lectius en risc d’exclusió, amb contractacions o subcontractacions mitjançant una unió temporal d’empreses amb entitats del Tercer Sector social.

A més, proposa que en el cas de subcontractacions per a tasques d’atenció a la ciutadania, tant dels serveis de recollida de residus i neteja com per a les deixalleries, s’hauran de fer de forma obligatòria amb centres especials de treball o empreses d’inserció social, així com les destinades al manteniment, neteja i reparació dels contenidors.

I pel qub fa el control del servei, exigeix garantir que la firma encarregada no tingui cap vincle amb la contractista.