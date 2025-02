Tres detinguts per l'apunyalament de divendres al Barri Antic de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres joves de 19, 26 i 29 anys van ser arrestats aquest dissabte a la nit per la Guàrdia Urbana de Lleida com a presumptes autors de l'apunyalament del divendres al carrer Sant Carles, al Barri Antic. Estan acusats de delictes d'agressió greu. La víctima, un jove de 20 anys, va resultar ferit a la cara amb un tall d’uns 15 centímetres.

Aquest succés se suma a uns altres dos incidents amb ferits que hi ha hagut aquesta setmana al Centre Històric de la capital del Segrià. Tres persones van ser detingudes dimarts i tres agents dels Mossos d’Esquadra i una veïna van resultar ferits en un enfrontament a la plaça Josep Solans. Es va produir quan una patrulla va requerir un veí perquè portava un gos de raça potencialment perillosa sense lligar i sense morrió. Alguns dels implicats a l’aldarull van cremar contenidors. Això va suposar que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos hi incrementessin la vigilància.