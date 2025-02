Dream Sound, el nostre grup de música!

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dream sound és el grup de música de l’institut La Mitjana. Ja fa gairebé deu anys que existeix, però, curiosament, els seus membres estan en constant renovació. Si ens posem a comptar, al llarg de tots aquests anys ja hi han passat més de 30 alumnes. Per formar-ne part, no cal saber necessàriament tocar algun instrument, els únics requisits per fer-ho són la passió per la música, la constància i el compromís.

Com són els assajos?

Normalment, assagem a les hores del pati dos dies a la setmana. Els assajos transcorren depenent del nostre objectiu. Generalment, les cançons que fem són propostes dels membres de la banda de cara a una data especial predeterminada. Si estem començant a treballar una cançó, el nostre professor de música Hugo Alarcón s’encarrega de fer-ne un arranjament adaptat als instruments que toquem i al nostre nivell musical. N’aprenem els acords, l’estructura… Pel piano, la guitarra, el baix, la bateria i la resta d’instruments que hi pugui haver en la cançó. Mentrestant, les veus ens encarreguem d’analitzar la lletra, distribuir-la i aprendre-la. Seguidament, cadascú es responsabilitza de la seva part.

Una vegada tots tenim la idea base de la cançó, fem l’intent de tocar-la i aquí és quan comencem a perfeccionar les nostres respectives parts, per tal que l’engranatge musical funcioni el millor possible fins a aconseguir, després d’assajar-la diversos dies, una bona interpretació. Sempre tractem de corregir els errors el més ràpid possible i ens ajudem mútuament per aconseguir-ho. Al començament costa que ens coordinem, però a la que tothom comença a dominar les seves parts la sensació és increïble!

Concerts 2024

Cada any, Dream Sound participa posant música en les celebracions de l’institut com són les de Nadal, Sant Jordi, final de curs, orles… Enguany, però, hem tingut la sort de poder tocar també fora del centre.

Tot va començar un dia que, mentre assajàvem a l’hora del pati, van venir uns representants de la regidoria d’Educació i Joventut al nostre institut. Ells tenien una reunió per un altre assumpte, però, en sentir-nos tocar, es van interessar en el que fèiem. A partir de llavors, hem pogut actuar en diferents esdeveniments fora del centre, amb l’emoció i responsabilitat que això comporta.

Hem estat uns privilegiats, ja que, gràcies a això, hem pogut tocar a la Llotja, en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023; a la Diputació de Lleida, ficant música al certamen de lectura en veu alta; als exteriors de l’IEI, al bell mig del carrer Major, encabits a la Jornada de les Arts. Una altra cita obligada és el Secundària Rock, una trobada de bandes d’instituts de Secundària al Cafè del Teatre de l’Escorxador. Ja fa vint-i-un anys que se celebra i cada any gira entorn d’algun estil, artista o corrent musical (Queen, Rock català, els Rolling Stones…) i nosaltres sempre hi participem, juntament amb alumnes d’altres instituts de Lleida i voltants. Enguany, el tema era “Música en clau de dona”.

Al matí vam assistir a una xerrada a càrrec de la Clara Viñals, del grup Renaldo i Clara, en la qual ens va explicar el seu procés compositiu. A la tarda, el Cafè del Teatre s’omple de gom a gom i els diferents grups anem passant per l’escenari. Allí hi interpretem dues cançons, una en relació amb el tema d’aquell any i l’altra d’elecció lliure dintre del nostre repertori. Un altre aspecte interessant és que almenys una de les cançons ha de ser en català. Nosaltres vam interpretar Avions volant de la Julieta, i I am woman d’Emmy Meli.

Noies al poder!

La veritat és que l’edició d’enguany del Secundària rock ens venia com anell al dit. No sabem ben bé per quin estrany misteri, ja fa uns anys que la nostra formació és gairebé 100% femenina. Això ens ajuda a trencar els estereotips de gènere, ja que, històricament, el rock ha estat dominat per homes, i les dones sovint han ocupat papers secundaris o han estat poc visibles.

Dream Sound demostra que no hi ha gèneres musicals “masculins” o “femenins”. Podem ser una inspiració per a altres noies i nenes. Actuar com a protagonistes en un gènere com el rock pot animar altres noies a endinsar-se en espais tradicionalment masculinitzats, ja sigui en la música, l’esport o en altres. Dintre del nostre petit món, posem el nostre granet de sorra, fem la nostra microrevolució social. Cada actuació i cada assaig són una declaració d’intencions sobre com el talent i la passió poden canviar perspectives i obrir camins.

L’harmonia de les diferències

El nostre centre és molt divers en l’àmbit ètnic i cultural. En aquest sentit, la música juga un paper molt important, ja que és un idioma universal! El nostre grup és un reflex perfecte de què significa viure en una societat diversa: som persones de diferents orígens que treballen conjuntament per crear alguna cosa bella i significativa. La nostra existència envia un missatge clar a tothom: la convivència entre cultures no només és possible, sinó que pot donar fruits extraordinaris.

L’institut és un espai inclusiu i integrador. El fet que alumnes d’orígens tan diferents ens unim per fer música és un exemple pràctic dels valors d’igualtat, respecte i cooperació que l’educació ha de fomentar. Això no només beneficia els membres del grup, sinó que inspira la comunitat educativa i el públic que els escolta. Les nostres actuacions són un recordatori viu que la diversitat cultural no és una barrera, sinó una oportunitat per crear una societat més rica i solidària.

Una experiència musical única

Gràcies a la banda, millorem les nostres tècniques individualment i augmentem els nostres coneixements musicals. A més a més, tocar al grup ens fa veure la música amb altres ulls. A l’haver-nos esforçat en una cançó, valorem la música molt més. D’altra banda, al ser nosaltres les que produïm el so, sentim la música més propera, més familiar i amb més calidesa. Aprenem a realment viure la música i a expressar-nos a través d’ella. D’aquesta manera, ens adonem del seu gran poder.

Més que música

Participar en un grup de música com Dream Sound durant l’adolescència a l’Institut La Mitjana té múltiples beneficis que impacten tant a nivell individual com social. En l’àmbit del desenvolupament personal, la música permet canalitzar emocions, ajudant els adolescents a gestionar millor l’estrès, l’ansietat i la frustració, reforça la confiança i l’autoestima mitjançant actuacions en públic i la contribució al grup, potencia habilitats com la memòria, la concentració i la capacitat de resolució de problemes, i estimula la imaginació i la capacitat d’improvisar.

En l’aspecte social, participar en un grup afavoreix la cohesió i el treball en equip gràcies a la col·laboració amb altres membres, fomenta la inclusió i la diversitat en espais on no es requereixen coneixements previs i crea un sentiment de comunitat a través de la participació en activitats escolars i esdeveniments.

A nivell acadèmic i professional, la música ajuda a desenvolupar diferents qualitats com la disciplina, l’organització i el compromís, que són útils en altres àmbits, i potencia habilitats transversals com el lideratge, la resolució de conflictes i la gestió de l’estrès en situacions de pressió. Pel que fa a la salut mental, els assajos i les actuacions ofereixen una pausa creativa i relaxant del ritme acadèmic, alhora que milloren l’estat d’ànim gràcies a la generació de dopamina.

Finalment, la participació en un grup de música enriqueix culturalment els adolescents, connectant-los amb l’art i la cultura i oferint-los l’oportunitat de viure experiències en entorns professionals i culturals com el Cafè del Teatre o la Llotja. Formar part d’un grup musical no només proporciona diversió i aprenentatge, sinó que també esdevé una experiència transformadora en una etapa tan important com l’adolescència.