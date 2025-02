Juan Manuel Santos aposta des de Lleida per una negociació “inclusiva” per acabar amb la guerra entre Rússia i Ucraïna

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Colòmbia entre el 2010 i el 2018, i Premi Nobel de la Pau el 2016, Juan Manuel Santos, aposta per una negociació “inclusiva” per acabar amb la guerra entre Rússia i Ucraïna. En aquest sentit, considera que la pau que s’està negociant ha de comptar amb el país que “està patint més”, és a dir Ucraïna, i també amb Europa, ja que la solució travessa a la seguretat de molts països europeus. Santos espera que en el seu segon mandat com a president dels EUA, Donald Trump mostri una “ment oberta” com ho va fer quan van coincidir als seus dos darrers anys a la presidència. Juan Manuel Santos ha fet declaracions a Lleida on serà investit doctor honoris causa pel campus Iberus, del qual forma part la Universitat de Lleida (UdL).

Santos ha remarcat que la pau que s’està negociant per Ucraïna ha de ser “estable i duradora” per la qual cosa ha considerat la necessitat que hi hagi “arguments” per revertir la situació actual i s’arribi a un consens que no sigui momentani. El Premi Nobel de la Pau 2016 va coincidir com a president de Colòmbia durant dos anys amb el primer mandat de Donald Trump i ha explicat que hi va compartir programes comuns tot i que també van tenir diferències que es van resoldre de “forma amigable i dialogant” amb acords de “satisfacció mútua”. És per això que Santos confia que la “ment oberta” que Trump va tenir amb ell, la tingui ara per aconseguir solucions satisfactòries.

Santos també ha parlat de l’acord de pau que es va aconseguir a Colòmbia el 2016 amb la guerrilla de les FARC i l’ha descrit com el més “complet, ambició i integral” firmat en qualsevol país. En aquest sentit, ha recordat que els acords s’han de complir i ha considerat que en aquest cas, la primera fase s’ha assolit en un temps rècord, amb prop del 95% dels integrants de les FARC acollits a l’acord. Unes xifres que van despertar l’interès internacional, ha dit Santos, que també ha apuntat que l’acord s’ha d’implementar en 15 anys, però “desafortunadament” el govern que el va rellevar hi estava en contra i el president Duque en va assolir molt pocs punts. Amb l’actual govern, Santos tenia l’esperança que es reprengués el desenvolupament de l’acord, però ha assegurat que “desafortunadament”, per raons “d’incapacitat de gestió” tampoc ho ha fet.

Doctor honoris causa

Juan Manuel Santos serà investit dimecres doctor honoris causa pel Campus Iberus, del qual forma part la Universitat de Lleida (UdL), conjuntament amb la Universitat de Saragossa, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de La Rioja. El rector de la UdL i president del consorci Campus Iberus, Jaume Puy, ha destacat que s’ha escollit Santos per aquest reconeixement per la voluntat del campus de col·laborar amb Iberoamèrica i el fet que Colòmba representa una relació estable amb els països iberoamericans. Puy també ha assenyalat que Santos ha estat un dels impulsors de la Universitat de Colòmbia i les relacions amb l’Estat.