Preocupació veïnal al Turó de Gardeny per la presència de xeringues i brossa prop de zones escolars

Veïns del Turó de Gardeny, important enclavament de la ciutat de Lleida, han denunciat recentment l'aparició de xeringues i altre material de consum de drogues a les immediacions de diversos centres educatius i el Museu del Clima. Segons han denunciat els residents de la zona, aquesta problemàtica va acompanyada d'una presència habitual d'escombraries i residus al llarg del passeig Onze de Setembre.

Una veïna va expressar la seva indignació davant la situació: "És insuportable veure com aquesta zona és plena d'escombraries: roba, motxilles, plàstics, ampolles, llaunes de cervesa... però el més greu i perillós són les xeringues amb sang que hi ha tirades per tot arreu". La proximitat d'aquests elements a la bressol, al col·legi Magí Morera i a l'institut Castell de Templers ha encès les alarmes entre els pares i mares, que temen pels riscos que comporta per a la salut i la seguretat dels infants i joves.

L'associació veïnal pren cartes en l'assumpte

Montse Muixí, presidenta de l'associació de veïns del Turó de Gardeny, ha confirmat que les xeringues es van localitzar en l'àrea compresa entre l'escola bressol i la pujada a Gardeny. "Per la zona pernocten persones sense llar, fa temps vam detectar les xeringues, vam avisar la Guàrdia Urbana i ens consta que patrullen regularment la zona, però demanarem més vigilància", va assegurar Muixí.

A més de sol·licitar un reforç en la presència policial, l'associació veïnal té previst instar a l'Ajuntament de Lleida la instal·lació de càmeres de seguretat a l'entorn del Turó de Gardeny. L'objectiu és prevenir que es repeteixin situacions com aquesta i altres incidents que han tingut lloc recentment, com les perilloses carreres il·legals de vehicles.