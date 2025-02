Proposaran usos als terrenys de la presó per treure-la de la ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria va demanar ahir a les associacions de veïns de Ciutat Jardí i Joc de la Bola-Camp d’Esports que facin arribar les seues propostes sobre futurs usos del terreny on actualment hi ha el Centre Penitenciari Ponent. Val a recordar que tant l’ajuntament com la Generalitat, que és l’administració titular de l’equipament, s’han plantejat el trasllat de la presó fora de la trama urbana, encara que la Generalitat no descarta reformar-la en la ubicació actual. El consistori va fer aquesta petició ahir als representants veïnals durant la reunió de la Taula Cívica per al trasllat de la presó, que els veïns fa anys que reclamen.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir la trobada i va demanar a les entitats que facin propostes per a la futura reorganització de l’espai, uns 30.000 metres quadrats de superfície que podrien quedar alliberats en un futur, permetent així la reordenació d’aquesta part de la capital del Segrià. “Tenim la vocació d’arribar a un acord amb la Generalitat i per a nosaltres és important que tot això ja estigui incorporat dins del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)”, va afirmar Larrosa. També van assistir a la reunió la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, personal tècnic i els presidents de les associacions veïnals Ramir Bonet (Ciutat Jardí) i Antoni Vila (Joc de la Bola), entre d’altres. La Taula Cívica, que es va constituir el juliol de l’any passat, vol promoure la participació ciutadana i buscar solucions consensuades per ser una eina útil perquè el Govern pugui prendre la millor decisió respecte al Centre Penitenciari Ponent.

Es tracta d’una vella penitencieria que uneix les antigues Lleida-1, construïda el 1954, i Lleida-2, aixecada el 1984. La primera és de construcció radial i la segona és un edifici modular. Les dos es van integrar l’any 1991, sent la segona més antiga de Catalunya.

Els últims governs han plantejat diverses possibilitats, des d’una reforma total fins al seu trasllat. Justícia ha de decidir on i quan la construeix o si per l’elevat cost dels treballs –es va parlar d’uns 120 milions– opta per renovar-la en l’actual ubicació.