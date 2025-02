Un AVE Màlaga-Barcelona passa més d’una hora parat a Lleida en caure un viatger fora de l’andana

El AVE amb sortida de Málaga a les 16.37 hores i arribada prevista a Barcelona a les 22.36 ha estat aturat durant més d’una hora i quart a l’estació de Lleida, d’on havia de sortir a les 21.19 hores. Finalment, ha partit a les 22.36, que era l’hora en què havia d’arribar a la ciutat comtal. Fonts de Renfe han assenyalat inicialment que aquesta situació ha estat provocada "per un problema del maquinista", afegint que pel que sembla no hauria estacionat al lloc on ho havia de fer i ha hagut de fer algunes maniobres.

Per la seua part, viatgers afectats, que han criticat la falta d’informació, han apuntat que un passatger podria haver patit ferides en accedir al tren i no trobar-se el seu vagó a l’andana. Sobre això, Renfe ha confirmat que una persona ha caigut fora de l’andana i ha patit ferides a un braç per les quals ha estat evacuat en ambulància a l’hospital.

Aquest és una AVE amb dos combois enganxats, la qual cosa provoca que ocupi gairebé en la seua totalitat el tram on hi ha andana; per això, si no para de forma adequada, l’accés a algun vagó pot quedar fora del mateix. A l’estació de Lleida han pujat una vintena de persones. Després, l'AVE ha fet una altra parada imprevista a l'estació de Tarragona en haber completat el maquinista el temps màxim de conducció.