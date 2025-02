Desallotjats 15 veïns d’un bloc de pisos de Lleida esquerdat per obres en un solar contigu

Una quinzena de veïns del número 3 del carrer Nord de la ciutat de Lleida han estat desallotjats d’urgència a primera hora de la tarda en agreujar-se les esquerdes que van aparèixer als seus domicilis i al bar de la planta baixa arran de l’inici d’unes obres al solar adjacent, a la Rambla Ferran, tal com va avançar aquest diari. Una tècnica municipal ha anat a inspeccionar el bloc, ha determinat risc imminent i ha ordenat desallotjar-lo. La Guàrdia Urbana ha dut a terme el desallotjament i seguidament ha manat tapiar la porta d’entrada a l’escala, per evitar que entrin okupes. “Han vingut a veure les esquerdes i han dit que hi havia perill i que havíem de sortir ja de l’edifici. Només hem pogut entrar a agafar dos o tres mudes i per al carrer. Ha estat horrorós", ha explicat una veïna a SEGRE.

Hores després, l’ajuntament ha informat que l’immoble es troba en situació de ruïna imminent per risc de col·lapse. Els seus residents han estat reallotjats provisionalment en un hotel i la companyia d’assegurances de l’edifici es fa càrrec de la despesa. El bloc compta amb 7 pisos, dos dels quals eren buits, i en ell hi havia 15 persones: dotze adults i tres menors. Els inquilins feia mes i mig que denunciaven que les obres per construir un immoble al solar contigu de Rambla Ferran havien causat esquerdes, la mida de les quals anava augmentant.