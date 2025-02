Empresaris lleidatans diuen que la reducció de la jornada laboral farà pujar els preus

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Empresaris lleidatans que ocupen càrrecs directius en grans empreses familiars de venda al detall coincideixen que la reducció de la jornada laboral que impulsa el Govern central obligarà a reduir horaris o contractar més personal, la qual cosa assegura que forçarà una pujada de preus o una disminució dels serveis. “Reduir el nostre horari és difícil, haurem de ser més eficients amb els treballs que no tenen a veure amb l’atenció al públic”, va explicar la directora de botigues de bonÀrea, Teresa Alsina, ahir en la jornada que l’associació catalana de l’empresa familiar del retail (Comertia) va organitzar a l’Ocine Premium. “L’esperit del benestar està bé, però si la baixada de la jornada només aporta un augment de la inflació acabarem deixant una societat més pobra”, va valorar.

Per la seua part, a les perfumeries Gotta “analitzarem botiga a botiga, i en les que mantinguem els horaris haurem d’assumir més costos”, va dir el director general, Carlos Caus. “Suposarà un cost que encarirà el producte i repercutirà en els consumidors”, va lamentar el seu homònim de Torrons Vicens, Àngel Velasco. Mentrestant, el director general de les botigues de sabates Zacaris, Toni Badias, va explicar que “hi ha hores en què les nostres botigues estan obertes i no hi ha clients, en el nostre cas potser és més prudent escurçar horaris”. Així mateix, el director de Rodi Motor Services, Josep Esteve, va assegurar que “no tenim mecànics i no sé quina solució trobarem, ens tocarà apujar preus”.

El president de Comertia, Ignasi Pietx, va explicar que “demà (avui) vaig a Waterloo a fer pressió a Junts perquè no s’aprovi la reducció”.

En el debat també es van tractar les oportunitats de la venda online i la IA, així com les necessitats de Lleida en infraestructures i habitatge. “S’hauria d’ampliar la cobertura 5G, internet falla molt a Bell-lloc”, va assegurar Badias. Els empresaris van lamentar la falta de connexions ferroviàries i Esteve va afegir que “a Lleida hi ha més de 5.000 camions, necessitem més pàrquings”. També es van discutir les causes de la fuga d’empreses a Aragó. “La burocràcia és la mateixa, però la seua voluntat per col·laborar redueix els terminis a la meitat”, va assegurar Alsina. Així mateix, el director general d’Ocine, Jordi Agustí, va explicar que “estem molt satisfets” dos mesos després d’obrir el multicine a la ciutat. “Els cines poden quedar caducs en poc temps i només els inaugurem on tingui sentit”, va afegir. La xarrada va ser moderada per Rafel Oncins, directiu de Plusfresc.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que a la ciutat “es detecta una fuga de clients” i va detallar que la majoria dels que marxen per comprar van a Barcelona, Andorra o Saragossa.

“L’absentisme s’ha disparat arran de la covid de forma alarmant”

n “L’absentisme laboral s’ha disparat des de la pandèmia de forma alarmant”, va afirmar Pietx, que ho va definir com una “xacra social” i va detallar que els 60 comerços catalans associats a Comertia el pateixen en taxes d’entre el 5% i el 10% de mitjana, amb alguns casos que arriben al 15%. “Quan estem malalts tenim dret a estar de baixa, però s’està convertint en un abús”, va afegir. A Rodi Motors “el 80% o 90% de les baixes són reals, tenim una mitjana de 10 treballadors per taller i el nostre sistema de retribució és grupal, per la qual cosa si algú falla perjudica la resta”, va explicar Esteve. Així mateix, a Gotta “la nostra taxa d’absentisme era de l’1,5% el 2020, però ara arriba al 5,5%”, va lamentar Caus. “Les autoritats han de prendre consciència que aquest contagi va a més”, va afegir. Finalment, Oncins va instar a “agilitzar les proves metgesses i els resultats per poder agilitzar les altes”.