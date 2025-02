Imposen internament psiquiàtric per a l’home que va assassinar la seua dona al barri de Balàfia de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha imposat internament psiquiàtric d’un màxim de 25 anys com a mesura de seguretat per a l'home que va matar la seua dona al barri de Balàfia de Lleida el desembre del 2022. Així ha estat acordat en un judici de conformitat en què l'acusat ha estat absolt d'assassinat en ser inimputable, per eximent completa de trastorn psiquiàtric (esquizofrènia i psicosi) .

L'home haurà d'indemnitzar cadascun dels cinc fills amb 180.000 euros, i amb 75.000 euros a cadascun dels pares de la víctima.

Irina Mihaela, de 34 anys, va ser trobada morta pels Mossos al traster del seu domicili, al número 80 de l'avinguda Alcalde Porqueres, poc després que el seu marit en denunciés la desaparició i ingressés al psiquiàtric de l’hospital Santa Maria, on va ser arrestat.

Ampliarem la informació