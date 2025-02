Un honoris causa per la pau

“Cap esforç per la pau, al meu país o al món, no serà un esforç perdut.” Amb aquestes paraules el president de Colòmbia entre 2010 i 2018 i Premi Nobel de la Pau el 2016, Juan Manuel Santos, va acceptar la seua investidura com el primer doctor honoris causa pel Campus Iberus, el consorci format per la Universitat de Lleida (UdL), Saragossa, pública de Navarra i La Rioja. Una distinció que va rebre al campus de Cappont de la UdL en un acte en el qual va donar un discurs que va ser una oda a la pau, la convivència i solidaritat entre les nacions del món i un rotund rebuig dels extremismes, del fanatisme, de la imposició d’idees i dels “odis heretats”.

Santos va començar la seua intervenció recordant els 130 conflictes armats que hi ha al món i que a l’octubre, mentre assistia a un fòrum amb altres Nobels sobre convivència i pau a Bhutan, alhora se succeïen massacres a Gaza, Síria, Ucraïna, Haití, Mèxic o Colòmbia. “Com és que l’ésser humà pot ser capaç, alhora, d’actes de crueltat i destrucció, i d’actes d’amor, cura i elevació d’esperit?”, es va preguntar. Va prosseguir rememorant els acords de pau que va assolir com a president amb les FARC, posant fi a un conflicte de mig segle i desmantellant la guerrilla més gran del continent americà. “Va ser una fita important”, va reconèixer Santos, però, “desafortunadament, la cobdícia de les organitzacions criminals i la ceguesa d’alguns dels nostres dirigents que no han donat prou impuls a la implementació de l’acord de pau han generat que la violència torni a aflorar i créixer”. Un dard que va llançar no només als governants colombians sinó “al món sencer”. En aquest sentit, va recordar que quan va començar a negociar la pau amb les guerrilles de les FARC “molts em van dir traïdor, però prefereixo ser traïdor dels que només creuen en la guerra que traïdor de la meua pròpia consciència”.

Mentre recordava Martin Luther King i John Lennon, Santos va remarcar que la pau “l’hem de fer no només entre nosaltres, sinó també amb la naturalesa, la mare Terra, que estem asfixiant amb les nostres activitats extractives i el nostre consumisme desmesurat”. Respecte a les guerres, el professor, periodista i expolític colombià va dir que “el dilema no és només un tema de terres, poder o fanatisme, el dilema real és entre la por i l’amor”. En aquest sentit, va remarcar que “la por divideix i l’amor congrega, el que té por ataca, el que té amor comprèn i abraça”, i va advertir que no hi haurà una veritable pau fins que l’ésser humà “busqui i trobi la pau que habita al seu interior”. Per aquesta raó va plantejar començar per fer “la pau amb nosaltres mateixos, amb les nostres pors, culpes i creences” perquè cada un pugui contribuir a arribar a aquesta tan anhelada pau. “Si apostem pel diàleg en lloc de la confrontació, aleshores estarem posant de la nostra part, no se’ns demana més, però tampoc no se’ns demana menys”, va acabar Santos davant d’un públic que va acabar dempeus i aplaudint sense parar.

L’acte va comptar amb la presència dels rectors de les quatre del Campus Iberus, actualment presidit pel de la Universitat de Lleida, Jaume Puy; la consellera d’Universitats, Núria Montserrat; i el secretari d’Estat d’Universitats, Juan Cruz Cigudosa.

Estat i Govern contractaran 42 professors per a la UdL en sis anys

n El secretari d’Estat d’Universitats, Juan Cruz Cigudosa, va anunciar ahir que juntament amb la Generalitat finançaran la incorporació de 42 investigadors i professors a la UdL en els propers sis anys i que en tot el Campus Iberus n’incorporaran 284. Ho va dir en la roda de premsa prèvia a la investidura de Juan Manuel Santos com a doctor honoris causa. Sobre el Campus Iberus, la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va afirmar que simbolitza el compromís amb la investigació, la col·laboració, el diàleg i l’excel·lència acadèmica i que Santos representa la filosofia de les universitats públiques. El rector de la UdL, Jaume Puy, va remarcar que “no hi ha millors armes que les paraules i els arguments” i que la col·laboració entre les universitats del Campus “ens ajuda a arribar a l’excel·lència”.