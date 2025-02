Plaques solars a la coberta de l’església de Sant Joan

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església de Sant Joan és la setena de la ciutat que posa plaques solars a la coberta per a l’autoconsum, amb l’objectiu de “fer un salt a favor de les energies no contaminants”, segons va afirmar el rector Xavier Navarro. Diversos operaris les van instal·lar durant el dia d’ahir. La parròquia ha invertit uns 40.000 euros de recursos propis per posar en marxa una planta fotovoltaica de 45,6 quilowatts de potència que “també permetrà compartir electricitat amb l’església del Carme i amb els pisos en què viuen els capellans”, va afegir Navarro, que va explicar que “vam haver de fer una modificació d’última hora perquè l’ajuntament va requerir que les plaques no fossin reflectores per raons patrimonials”. Així mateix, va explicar que “estem estudiant canviar el nostre actual sistema de calefacció, una caldera de gasoil obsoleta que no cobreix ni el 15% de les necessitats del temple durant l’hivern, per una bomba de calor”.

Per la seua part, l’empresa encarregada del projecte, Sivortex, i la de les obres, Iluminarte, van destacar que la major part de l’energia que generin les plaques beneficiarà famílies en risc d’exclusió.