Rebaixes de fins el 80 per cent a l’Eix Comercial de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els comerciants de l’Eix Comercial van donar el tret de sortida ahir a una nova edició del Mercat de les Rebaixes, en el qual 25 botigues de roba, alimentació i complements munten parades al carrer, davant dels seus establiments, amb l’objectiu de vendre les últimes peces de la temporada d’hivern per acabar de rematar una “molt bona” campanya de Nadal, segons va valorar la presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja. Les botigues ofereixen descomptes molt elevats, de fins al 80%, en algunes talles úniques i en les peces que tenen més necessitat de liquidar, com les jaquetes. “En tenim algunes a 59 euros que abans costaven 250”, va indicar l’Àngels, dependenta de Lluna de Drap.

“Aquest any ens està costant molt liquidar les peces d’hivern perquè quan van començar les rebaixes al gener no feia fred, sinó que va arribar al febrer, quan la gent ja no sol comprar jaquetes o peces d’abric”, va valorar. Per la seua banda, a Christine Boutique van assegurar que “la campanya de rebaixes ha estat bona, hem venut gairebé tots els abrics que teníem”. La seua encarregada, la Núria, va afegir que “en aquesta campanya hem constatat que els caps de setmana han estat més fluixos que la resta de dies, una cosa que no solia passar”.

Per la seua part, Eritja va valorar que “hem tingut una campanya de Nadal formidable, per la qual cosa moltes botigues no tenien tants productes durant les rebaixes”. Va detallar que en la majoria dels comerços hi ha descomptes mínims del 50%, amb ofertes més elevades en productes descatalogats, de temporades anteriors o talles úniques. Ahir hi havia una notable afluència de persones passejant per l’Eix, però les comerciantes de Lluna de Drap i Christine Boutique coincideixen que potser seria més eficaç celebrar el mercadillo a començaments de mes, quan les persones solen tenir més diners. Així mateix, “enyoro les campanyes de publicitat que es portaven a terme fa anys, amb cartells pels carrers que anunciaven el mercat setmanes abans de celebrar-lo”, va afirmar la Núria. “Hem de fer descomptes molt grans que no ens deixen gens de marge, però ens ajuden a liquidar les peces que costen més”, va afegir l’Àngels.

El Mercat de les Rebaixes, que funciona entre les 10.00 i les 20.30 hores, continua avui i acabarà demà.