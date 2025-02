Venuts una mitjana de setze habitatges al dia l’any passat a la demarcació de Lleida, la millor xifra des del 2007

Una mica més de setze vendes de pisos al dia durant el 2024 a la província de Lleida. Aquesta és la mitjana que proporciona la dada final de transmissions immobiliàries al passat exercici, un total de 5.911, que ahir va fer públic l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Una xifra que supera en un 18% la del 2023 i que és el millor registre des de l’any 2007, ratificant les bones dades que han estat tenint lloc a nivell de construcció i vendes en els últims mesos. De fet, Lleida va ser la província catalana que va registrar un augment de compravendes més important, concretament un 18%. A Barcelona n’hi va haver 64.568, un 10% més; a Tarragona 15.223, un 3,2% més; mentre que a Girona se’n van registrar 13.890, amb prou feines un 1% més que el 2023. A tot Catalunya se’n van comptabilitzar 99.592, un 8,2% més, mentre que en el conjunt de l’Estat n’hi va haver 641.919, un augment del 9,9% respecte a l’exercici anterior.

Malgrat aquestes bones xifres, val a destacar que només una quarta part de les vendes a Lleida van ser d’habitatges d’obra nova (1.570) i només un 7% eren protegits (462). Així mateix, l’INE va publicar les dades desagregades del desembre, un mes en què hi va haver 494 compravendes a Lleida, un 38% més que l’any anterior. És la millor xifra assolida en un desembre des que hi ha registres sobre aquest àmbit a l’INE, que es remunten a l’any 2007.

Sobre aquest increment de les vendes de pisos, el president dels Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida (API Lleida), Josep Maria Esteve, assenyala que “la tendència és continuista i tot apunta que aquest any es pot arribar a superar les xifres del 2024, que ha estat molt bo”. De fet, Esteve va dir que el gener i el febrer “solen ser mesos de poca activitat, però els d’aquest any han estat al contrari, quan surt un pis al mercat, es ven a l’instant”.

Els primers 40 pisos socials dels Mangraners, disponibles al setembre

L’alcalde, representants de la promotora i regidors del PSC i Junts van visitar ahir les obres dels nous pisos dels Mangraners. - SCD

La Paeria i la promotora Soluciones Magraners 88 SL van informar ahir que les obres per construir 121 pisos de lloguer social als Mangraners avancen més ràpid del previst i que al setembre ja es podrà entrar a viure en una quarantena d’aquests immobles, mentre que la resta estarien disponibles entre març i abril de l’any vinent. Ho va anunciar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va recordar que la previsió inicial era que aquests habitatges, repartits entre els carrers l’Albi, Cambrils i Enric Roca Peralta, no estarien acabats fins al juny del 2026 i que un 25% d’aquests, uns 35, es reservaran per a menors de 35 anys. Uns altres 6 seran per a persones amb mobilitat reduïda.

Els lloguers oscil·laran entre els 415 i els 504 euros mensuals i per optar a un d’aquests habitatges els sol·licitants han de ser majors d’edat i inscriure’s a l’Oficina Local d’Habitatge del carrer Cavallers abans de l’1 de juny. “Allà es farà el primer filtre, se’ls demanarà la documentació i que justifiquin la seua situació econòmica, ja que cada unitat familiar interessada haurà de tenir uns ingressos anuals que oscil·lin entre els 29.000 i els 46.000 euros”, va dir Larrosa, que va recordar que la construcció d’aquestes promocions es fa gràcies a la col·laboració amb la promotora i el finançament dels fons Next Generation i de l’Institut Català de Finances. Una vegada passin el procés de selecció de l’ajuntament, la promotora farà el cribratge final de sol·licitants. Larrosa va afegir que preveuen portar a terme operacions similars a aquesta a diverses zones de la ciutat amb l’objectiu d’oferir habitatge assequible, especialment per als menors de 35 anys.