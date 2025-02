El 77,2% de les empreses inspeccionades en el Black Friday incomplia la norma

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El 77,2% de les empreses inspeccionades per la Generalitat durant la campanya del Blak Friday de l’any passat incomplien la normativa, un 9% més que a la del 2023, segons el director de l’Agència Catalana de Consum, Isidor García. De les 79 empreses controlades per la direcció general de Comerç, 61 presentaven irregularitats o ofertes fraudulentes. Les inspeccions es van fer bàsicament a internet sobre 2.950 productes d’electrònica, roba i complements.

El director va indicar que la “infracció per indicació de preus” està tipificada com a greu, amb sancions d’entre 10.001 fins a 100.000 euros, i va anunciar que enduriran les multes arran de l’increment de les infraccions. A més, va apuntar que faran públics els noms de les companyies infractores. García va remarcar que no es pot apujar el preu dels productes deu dies abans del Black Friday i després reduir-lo.

En el cas de Lleida, l’Agència Catalana de Consum i la direcció general de Comerç van fer el seguiment d’articles d’electrònics i equipament de la persona i de la llar oferts per 80 empreses, un 45% més que el 2023, i per primera vegada va fer inspeccions físiques en establiments. En concret, van ser quatre. En dos dels casos va detectar “problemes” en les rebaixes de preus i en uns altres dos tot estava correcte.