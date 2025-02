Detingut un jove de Lleida per apunyalar a Salou un home que volia evitar un robatori

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un jove de Lleida 20 anys com a presumpte autor de l’apunyalament a un home la matinada del passat 2 de febrer a Salou, segons ha pogut saber aquest diari. Pel que sembla, la víctima volia evitar el robatori a una dona quan va ser atacat, va rebre fins a set punyalades i va haver de ser evacuat a un hospital, on va estar tres dies ingressat. El jove lleidatà va ser arrestat per un delicte de lesions.

Els fets van tenir lloc la matinada del diumenge 2 de febrer al carrer Carles Buïgas, a prop de la discoteca La Cage. Van ser cap a les 6.00 hores quan, pel que sembla, uns individus van robar el mòbil a una noia, segons va informar el digital El Caso.

L’incident va desencadenar un enfrontament entre diverses persones que va deixar un jove, que va intentar defensar la noia del robatori, amb diverses ferides d’arma blanca. Va ser evacuat a l’hospital Joan XXIII, a Tarragona, on va estar tres dies hospitalitzat.

La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra a Tarragona es va fer càrrec del cas, i la investigació va permetre identificar un dels implicats, que va resultar ser un jove de Lleida de 20 anys. Agents de la comissaria de la capital del Segrià el van arrestar dimarts. La investigació continua oberta.

D’altra banda, el jutjat de guàrdia va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per als cinc individus detinguts entre dimecres i dijous com a presumptes autors d’un assalt violent a dos joves a Cappont, com va avançar aquest diari.

Es dona la circumstància que almenys tres ja havien estat detinguts per un cas similar que es va produir divendres de la setmana passada al Barri Antic. Un home de 29 anys va ser agredit per diversos individus al carrer Sant Carles. Va patir un tall d’uns 15 centímetres a la cara. La segona agressió es va produir a les 22.00 hores de dimecres a l’avinguda de les Garrigues. Diversos individus armats amb navalles, pals i pedres van atracar dos homes. A conseqüència de l’agressió, un d’ells va patir talls a una cama i una mà i l’altre, contusions.