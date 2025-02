La Paeria torna més de mig milió a Adif de l’IBI per l’estació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha acceptat tornar a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) un total de 554.041 euros ingressats en els últims anys en concepte de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per l’estació de trens i dels terrenys annexos, després que aquest ens públic adscrit al ministeri de Transports reclamés la devolució de tot el que s’havia abonat en aquests exercicis argumentant que la normativa eximeix del pagament d’aquest impost les instal·lacions ferroviàries. Així ho va informar una portaveu municipal, que va precisar que feia anys que l’Adif estava tributant tant per l’edifici com pel terreny sense que anteriorment hagués presentat cap al·legació fins que ho va fer el 2023.

La mateixa portaveu va afegir que davant de la reclamació, la Paeria va decidir revisar l’aplicació de l’IBI a aquests immobles i que el Cadastre, que és la institució competent en aquesta qüestió, va acordar amb el consistori generar dos referències cadastrals diferents: una per a una part de la propietat que es va concloure que està exempta de pagar l’IBI i una altra per a la qual no n’està exempta.

Per aquesta raó, la Paeria va aprovar retornar Adif aquest import superior al mig milió d’euros. Al contrari, va determinar que uns altres 127.731 euros no s’han de retornar perquè corresponen als terrenys que considera que no estan exempts de l’IBI.

En canvi, Adif entén que totes les seues propietats són lliures de tributar aquest impost, per la qual cosa ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu reclamant també la devolució d’aquesta última quantitat. Sobre això, una portaveu de l’ens titular de les instal·lacions ferroviàries va afirmar que la principal divergència que els ha portat a acudir a la via judicial és que el consistori “no reconeix l’exempció per a l’exercici del 2019”.

Negociació per utilitzar l’hotel per a transeünts en campanya agrària

La Paeria fa un temps que negocia amb Adif la cessió de les instal·lacions de l’hotel de l’estació, que està tancat, per utilitzar-les provisionalment aquest estiu com a “centre d’acolliment de transeünts arribats durant la campanya agrícola” sense contracte i/o sense papers”. L’ajuntament preveu poder utilitzar-lo per a aquesta finalitat els mesos de juny, juliol i agost i oferir un centenar de places. Per allotjar temporers amb contracte, habilitaran mòduls a la partida Caparrella i també pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana.