Sentència contra la Seguretat Social: tres lleidatanes tindran 26 setmanes de baixa maternal al ser família monoparental

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat tres sentències en les quals reconeix a sengles famílies monoparentals de Lleida el dret a disfrutar de 26 setmanes de permís de cura dels seus fills, en lloc de 16, igual que les formades per dos progenitors. D’aquesta forma, rebutja els recursos presentats per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INS), que no volia acatar les sentències dictades per jutjats lleidatans que avalaven aquest dret a les tres mares.

En tots els casos, el TSJC fa referència a la sentència del Tribunal Constitucional que va assentar doctrina sobre això i que el novembre passat va dictaminar que les mares biològiques de famílies monoparentals podran ampliar el seu permís per naixement i cura de fill fins a 26 setmanes, en lloc de les 16 setmanes establertes anteriorment. Amb aquesta decisió, es reconeix el dret d’aquestes famílies a un període de cura similar al de les famílies biparentals. Així ho va resoldre el novembre passat després d’acceptar la qüestió de constitucionalitat plantejada pel TSJC respecte als articles 48 de l’Estatut dels Treballadors i 177 de la Llei General de la Seguretat Social, que regulen aquests permisos.

En les sentències, el tribunal recorda la dificultat afegida de les famílies monoparentals en la cura dels fills. Tanmateix, només reconeix que tenen dret a sumar deu setmanes més als seus permisos i no un total de 32 com reclamen algunes d’aquestes famílies en les seues demandes.

Recentment el Tribunal Superior de Justícia de Múrcia sí que va reconèixer el dret a una mare soltera a disfrutar del permís de cura del seu fill durant 32 setmanes. En les sentències, el TSJC recorda que el 80% de les famílies monoparentals estan encapçalades per una dona i que aquest tipus de famílies compten amb una major “vulnerabilitat i dificultat per a la conciliació efectiva”.

Un jutjat lleidatà ja es va avançar amb una sentència pionera

El novembre del 2022, abans de la primera sentència del TSJC que dictava el reconeixement de les 26 setmanes per a les famílies monoparentals, el Jutjat Social 1 de Lleida ja havia emès una interlocutòria que atorgava aquest dret. Com va avançar SEGRE, el tribunal va dictar una sentència pionera llavors a Catalunya en la qual la magistrada va avalar que una mare lleidatana pogués disfrutar de 26 setmanes per a la cura del seu fill igual que les famílies formades per dos progenitors. Així, va allargar en 10 setmanes el permís, les quals correspondrien al pare. La sentència va anteposar la cura al menor.