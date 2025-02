Usuaris d’Avant denuncien errors al web de Renfe

Usuaris del servei Avant entre Lleida i Barcelona denuncien els errors “més que habituals” del web de Renfe per poder comprar bitllets a primera hora del matí. L’últim incident es va registrar ahir, quan es van trobar que el nombre de places de l’Avant de les 7.05 s’havia reduït a la meitat per als trajectes de la propera setmana, com es pot veure en les imatges que acompanyen aquesta notícia.

Val a recordar que la tardor passada Renfe va decidir doblar les places de l’Avant de les 7.05 acoblant dos trens per donar resposta a l’alta demanda que hi ha per anar de Lleida a Barcelona a aquella hora, ja que centenars de lleidatans que treballen a la capital catalana l’utilitzen diàriament.

Des de la plataforma d’usuaris de l’Avant Lleida-Barcelona van denunciar aquest fet i temien que podia tractar-se d’una retallada del servei. Tanmateix, tot apunta que es devia tractar d’una fallada informàtica ja que, si bé és cert que al migdia els trens Avant de les 7.05 de la propera setmana només oferien la meitat de les places, a la tarda ja figurava el número correcte i amb els dos trens. Així mateix, una portaveu de Renfe va assegurar que el servei de les 7.05 hores es continuarà oferint com fins ara i sense retallada de places.

En aquest sentit, un portaveu de la plataforma d’usuaris va criticar que fa temps que es troben amb errors al web de Renfe a l’hora de comprar o seleccionar els bitllets per viatjar diàriament a Barcelona, ja que la majoria utilitza l’abonament mensual o el de cinquanta viatges.

“Els errors són constants, mai es disculpen i generen una ansietat innecessària, però quan l’error és dels usuaris, com quan s’obliden d’anul·lar un bitllet, llavors penalització al canto”, va lamentar un portaveu.

Aquest col·lectiu també ha denunciat un empitjorament de la puntualitat dels Avant i la qualitat dels seus combois.