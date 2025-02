El líder i diputat de Vox a Lleida, assessor d'una comunitat musulmana

El diputat de Vox per Lleida al Parlament i president provincial d’aquest partit d’ultradreta espanyolista des del 2023, Rafael Villafranca , advocat de professió, va assessorar l’any passat una comunitat musulmana per optar a la concessió d’un solar municipal al polígon industrial del Camí dels Frares per construir una mesquita.

Un fet que va denunciar el regidor del PP, Roger Melero (vegeu el desglossament), que va detallar que, concretament, Villafranca va actuar en representació de la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià (CICU) i va presentar al·legacions a l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives.

Aquestes preveien que tindria una durada de 50 anys i l’ara diputat demanava que s’ampliés fins als 75 i que la concessió fos gratuïta. Aquesta votació es va fer al ple del novembre del 2023 i les al·legacions les va presentar el gener del 2024. Aleshores, Villafranca encara no havia estat nomenat candidat de Vox per Lleida per a les eleccions al Parlament del maig de l’any passat, però sí que n’era el president provincial, segons consta a la mateixa pàgina web del partit.

Vox és un partit caracteritzat pels seus missatges contra la immigració i les seues crítiques a la “islamització”. En relació amb la CICU, és la comunitat musulmana més nombrosa de Lleida ciutat, fins fa dos anys resava al Palau de Vidre i ara ho fa en un cobert de Fira de Lleida.

La portaveu de Vox a la Paeria, Gloria Rico, va assenyalar que “ha estat una sorpresa” saber que Villafranca va presentar aquestes al·legacions en nom d’aquesta comunitat musulmana i que “parlarem a nivell intern perquè s’expliqui”. Va recordar que quan va presentar les al·legacions no era el candidat de Vox per a les eleccions, però sí el president provincial.

Així mateix, Rico va mostrar el seu rebuig a construir una mesquita en una finca municipal. Aquest diari va intentar parlar ahir amb Villafranca, però va ser impossible localitzar-lo.

El regidor del PP Roger Melero va ser el que va denunciar ahir aquest fet i va instar Vox a “aclarir la seua posició” sobre l’obertura de centres de culte musulmans a la ciutat. “Demanem coherència i que Vox Lleida aclareixi quina és la seua posició definitiva, ja que hi ha discrepàncies entre el que defensa el grup municipal i el partit de Vox a Lleida, per tant, que s’aclareixin”, va dir Melero. Va afegir que el seu partit, el PP, s’ha mostrat “fermament en contra de l’obertura de qualsevol centre de culte musulmà a la ciutat”.

Aquest fet surt a la llum la setmana en què el ple municipal debatrà si accepta les al·legacions i aprova definitivament els plecs de condicions de la concessió del solar. En aquest sentit, l’ajuntament ha acceptat abaixar el cànon anual dels 61.156 euros als 40.054.