«Sánchez es comporta com un aprenent de tirà i apel·la al populisme»

Aquesta és la seua primera cita electoral com a candidat de Vox per Lleida. Com afronta aquesta campanya?

L’afronto amb nervis pel caràcter nou que suposa per a mi la política. Amb molta il·lusió i satisfet de veure que tinc un equip i uns companys que em donen suport.

La seua formació va aconseguir un escó el 2021. Què suposaria perdre l’escó de Lleida?

Aspirem a consolidar-lo. Perdre’l seria un cop. Hem vingut per quedar-nos, amb vocació de permanència. El nostre lema és en defensa pròpia. Catalunya ha de tornar a ser el motor que havia estat antany a tot Espanya i que les polítiques ideològiques del nacionalisme han trencat. El nacionalisme a Catalunya ha estat com el rei Mides però al revés. Tot el que ha tocat s’ha convertit en misèria.

Quines propostes d’alternativa presenta el seu partit?

Tractar assumptes com la seguretat ciutadana, l’ocupació i immigració il·legal i la defensa del camp. És imprescindible buscar la causa de la inseguretat, que és la immigració il·legal descontrolada. Cal reduir aquesta immigració ja que és un colador de persones que no venen a treballar sinó que venen a delinquir o a viure de l’estat del benestar que tenim a Catalunya.

Com ho faria?

Exigint a l’Estat un control de fronteres i, a Catalunya, que la Generalitat s’impliqui per controlar els fluxos de persones migratòries. Demanar més dotació de forces i cossos de seguretat.

I la defensa del camp?

No oblidem que Lleida és la província amb més superfície cultivable i referent del sector agroalimentari. Hem de protegir l’agricultor davant les polítiques globalistes del pacte verd europeu i l’agenda 2030. Avui el pagès no pot competir. Falten infraestructures, hi ha una gestió nefasta de la sequera i no es modernitza el regadiu. Cal aplicar el pla nacional de l’aigua, derivar aigua allà on falta.

I quant al canvi climàtic?

La sequera i el canvi climàtic són excuses per eludir responsabilitats per la nefasta gestió del Govern. Ens queixàvem del centralisme de Madrid però avui patim les conseqüències del de Barcelona.

A nivell educatiu, defensa una escola en què l’anglès sigui llengua vehicular?

A nivell d’escola defensem el bilingüisme, que no es margini l’ús de castellà, que els pares tinguin el dret d’elegir en quina llengua volen educar els seus fills i acabar amb actuacions abominables com l’existència de comissaris lingüístics. És una cosa impròpia.

Està a favor o en contra d’un centre comercial a Lleida?

Als primers a qui cal preguntar és al comerç local. Si a ells els va bé, a mi també. És necessari fer una planificació urbanística adequada. El sector comerç ha patit molt. Després del cop d’estat del 2017 moltes empreses perden seguretat jurídica.

Què tenen aquestes eleccions de diferents?

Actualment estem vivint una situació d’extrema gravetat a Catalunya. Després del projecte d’amnistia, el Govern d’Espanya és un intercanvi de poder per impunitat, que infringeix el principi de legalitat i posa en dubte l’estat de dret. Són unes eleccions molt importants. Ens hi juguem molt.

Què faria per frenar aquesta gravetat?

Aplicar l’imperi de la llei. L’última declaració de Sánchez és de vergonya. Apel·la al populisme, eludint les institucions democràtiques, busca la polarització, el conflicte civil i aixecar un mur entre les dos Espanyes. Es comporta com un aprenent de tirà. El procés està més vigent que mai, perquè el govern de Sánchez i el Partit Socialista Obrer Espanyol s’han posat de genolls davant el nacionalisme.

Serà clau la participació en aquestes eleccions?

Confio que sí. S’ha polaritzat molt la societat i crec que ens juguem tots molt en aquesta convocatòria, especialment davant el sector separatista-socialista, que ara com ara van al mateix carro.

