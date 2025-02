Rebuig a una línia elèctrica que vol passar per 12 partides

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament presentarà al·legacions en contra del projecte d’una altra línia elèctrica que preveu creuar l’Horta i va mostrar el seu rebuig que hi hagi una concentració d’aquestes infraestructures en aquesta zona del municipi. Així ho va assegurar ahir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, en una reunió amb els veïns de l’Horta per explicar-los el projecte d’aquesta línia elèctrica d’alta tensió, batejada com Sigfrida, que passaria per les partides de Malgovern, Plana Gensana, Femosa, Vinatesa, Sant Just, Empresseguera, Caparrella, Butsènit, Rufea, Copa d’Or, Mariola i Torres de Sanui, segons va informar la Plataforma Lleida contra la MAT. Iglesias va detallar que les al·legacions de la Paeria demanen un ús racional del territori, que la implantació de línies elèctriques es faci en àrees pròximes a les plantes d’energia renovable i en llocs on hi hagi molta demanda, ja que en el cas de Sigfrida tindrà 80 km i connectaria Osca amb Tarragona. També demanen protegir l’Horta pel seu alt valor agrícola, paisatgístic i ambiental i reivindiquen la normativa municipal, que estableix que, sempre que sigui possible, la línia vagi soterrada.