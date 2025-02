Dotze professores de la Universitat de Lleida seran referents per evitar suïcidis

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) incorpora la figura dels referents de salut mental, 12 professores de totes les facultats que tindran l’objectiu de prevenir i evitar conductes suïcides entre estudiants i treballadors, així com acompanyar-los i fer seguiment dels possibles casos. Tots els referents són dones i n’hi haurà una a cada facultat, inclosa la d’Igualada, excepte a la d’Educació, on seran dos psicòlogues, i a la de Medicina, amb dos psiquiatres. Ho va explicar ahir la vicerectora d’Estudiants, Montse Rué, després de finalitzar el consell de govern en què es va aprovar el protocol que inclou aquesta mesura. Rué va indicar que els referents s’incorporaran durant el mes vinent.

Tots els referents han estat formats per detectar i tractar conductes suïcides. “Quan el risc sigui baix assessoraran i els buscaran recursos del sistema sanitari, i quan sigui més elevat faran un acompanyament amb la idea d’adaptar les seues avaluacions”, va explicar Rué. Va afegir que “quan hi ha un risc molt alt, el millor és trucar directament al 061”, i va indicar que l’últim estudi de salut mental a les universitats catalanes, del 2023, va mostrar que 4 de cada 5 estudiants de la UdL patien esgotament emocional i la meitat tenien símptomes de depressió o ansietat. “No ens diferenciem del global de Catalunya, però des de la pandèmia s’han duplicat les conductes d’alt risc”, va matisar.

La UdL també va aprovar ahir facilitar que, a partir del pròxim curs, els estudiants donin un telèfon de contacte d’emergència que podrà variar cada any. Aquesta mesura també s’inclou en el protocol, que es basa en la guia per a la conducta suïcida a les universitats que Salut va publicar fa un any.

D’altra banda, el consell de govern va aprovar la creació de dos serveis científics tècnics: el de benestar i salut psicològica, que facilitarà metodologies participatives i centrades en jocs per facilitar la prevenció de possibles problemes emocionals, i el de computació del grup LOG, que inclourà IA per resoldre problemes complexos que requereixen capacitats majors a les dels ordinadors convencionals. A més, en la sessió d’ahir també es va donar llum verda a la creació de la 22 càtedra universitat-empresa de la UdL, l’Astrazeneca d’innovació i eficiència en salut, per fomentar la investigació i la formació avançada en tecnologies sanitàries.

Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061 Els especialistes remarquen que les morts per suïcidi mai tenen un únic detonant, sinó que són el resultat de factors psicològics, biològics i socials que tenen tractament.



Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024

Administratius denuncien “greuge comparatiu”

Personal administratiu i de serveis de la UdL va protestar ahir abans de començar el consell. - JORDI ECHEVARRIA

Personal tècnic de gestió, administració i serveis de la UdL va tornar a protagonitzar ahir una protesta abans de l’inici del consell de govern per denunciar “el menyspreu que rebem de la gerència en les negociacions dels nostres drets” i “l’abús en l’exercici de funcions de la gerència”, segons va afirmar la presidenta del comitè, Caterina Ticó. El col·lectiu denuncia que “només el 27,6 per cent dels 630.000 euros del pla de xoc s’ha destinat als laborals, el 46,4 per cent de la plantilla, creant un greuge comparatiu inaudit amb els funcionaris”, així com “la desaparició de la figura de reclassificació i ascens que preveu la legislació”. Així mateix, Ticó va afirmar que, “si no es produeix cap canvi, no queden gaires opcions més que prendre accions legals” i va lamentar que “tant el rector com el gerent han ignorat la nostra protesta”.