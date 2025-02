Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar aquest dimecres en una entrevista a la cadena Cope que preveu presentar pròximament un projecte global d’accessibilitat amb què “amb tota probabilitat impulsarem noves zones d’aparcament dissuasiu” fora de la ciutat que estarien comunicades amb transport públic o altres sistemes de mobilitat.

Preguntat sobre la possibilitat de convertir en zona blava els pàrquings del Camp d’Esports i de Barris Nord, l’alcalde va assegurar que aquests no són dissuasius perquè són dins de la ciutat i va afirmar que “vull que siguin zones segures, controlades, més ben il·luminades i amb vigilància”. També va dir que “deixar les zones estàtiques significa que un cotxe ocupi una plaça tot el dia”, mentre que “generar mobilitat multiplica per tres l’oferta”.

Per la seua part, la federació d’associacions de veïns va expressar el “nostre total desacord” amb la possible posada en marxa de la zona blava en aquests emplaçaments. “Cal oferir una alternativa que no penalitzi els procedents de poblacions properes, i aquests pàrquings donen solucions a molts veïns de la ciutat que viuen als barris més allunyats”, va afirmar en un comunicat. Així mateix, creu que la zona blava “repercutiria negativament sobre el comerç local”.