La Paeria de Lleida capta només 4 pisos en 7 mesos per a lloguer social

La Paeria, a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), ha captat quatre pisos de particulars en set mesos per incorporar-los a la xarxa de lloguer social. Es tracta d’un balanç exigu, ja que no arriba ni tan sols a un al mes des de l’inici de la campanya plantejada per a aquesta finalitat, amb el lema Tens un pis buit? Dona-li vida, i publicitada a finals de juliol de l’any passat. De fet, llavors l’ajuntament ja va subratllar les reticències dels titulars d’habitatges buits a l’hora de cedir-los a l’administració perquè siguin destinats a lloguer social.

En el moment d’iniciar la campanya, l’EMAU va informar que comptava amb un total de 178 pisos procedents de cessions de particulars i que no en quedava cap de disponible, per la qual cosa la intenció era incrementar-ne el nombre.

En aquell moment hi havia 1.108 persones inscrites en el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial a la ciutat.

En aquests set mesos, no obstant, s’han firmat fins a 19 contractes en pisos que havien estat cedits per particulars, va destacar la primera tinent d’alcalde i presidenta de l’EMAU, Begoña Iglesias.

Es tracta de renovacions de contractes amb els mateixos inquilins o bé de contractes amb noves famílies. El preu del lloguer es fixa en funció dels indicadors de referència de la Generalitat, sempre per sota del de mercat, i inclou les quotes de comunitat, Impost sobre Béns Immobles (IBI) i escombraries. En tot cas, sempre és inferior als 550 euros mensuals. L’EMAU exerceix com a mediadora i busca la família més adequada per a cada un dels pisos.

A més, acompanya i assessora en la redacció dels contractes i vetlla pel cobrament de les mensualitats i el bon ús dels habitatges.

Per cedir-los, els propietaris gaudeixen d’una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’IBI, així com pòlisses multirisc, Avalloguer, defensa jurídica i mediació durant tot el contracte, i un 80% de bonificació de la plusvàlua en cas d’herència.