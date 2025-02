Aprovades les bases del nou contracte de la recollida d’escombraries a Lleida sense cap vot en contra

El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest matí el plec de clàusules del nou contracte de neteja viària i recollida de les escombraries amb els vots a favor del PSC i Junts, que sumen 14 regidors, cap vot en contra i l’abstenció de la resta de grups, que sumen 13 edils.

La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias ha destacat que el nou contracte augmenta en un 75% el pressupost de l’actual, que data de 2006, i que preveuen instal·lar contenidors amb xip per tota la ciutat i implantar la recollida porta a porta (PaP) de forma progressiva a Sucs, Raimat i Llivia. Ha recordat que la Paeria tindrà sobirania per modificar el contracte quan consideri i s’ha compromès a analitzar i revisar el funcionament del porta a porta.

Els alcaldes pedanis de Sucs i Raimat, Guillem Boneu i Ivan Fernàndez, respectivament, han criticat que el govern anunciés l’aplicació d’aquest sistema sense informar abans els veïns i han demanat de ser escoltats i que es tinguin en compte les seues necessitats.

L’edil del Comú, Laura Bergés, ha dit que seria irresponsable votar en contra i ha apostat per expandir la recollida PaP. La portaveu de Vox, Glòria Rico, ha dit que la despesa del nou contracte és desproporcionada i que el plec aquesta carregat d’ideologia.

La de Junts, Violant Cervera, ha agraït el tarannà d’Iglesias i ha afirmat que la idiosincràsia de la ciutat impedeix d’implementar alguns sistemes de recollida i ha justificat el seu vot al·legant que els plecs preveuen modificar el contracte per adaptar-se a les necessitats dels veïns.

El portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, ha dit que tècnicament és un bon contracte que podria haver presentat qualsevol partit del ple i ha demanat que s’informés de si l’augment de la inversió comporta un augment de la taxa de cara a propers anys. El líder del PP, Xavi Palau, ha dit que aquest és el contracte mes important de la ciutat i ha criticat que el govern ha fet "un truc de màgia" eliminant la participació ciutadana en no consultar als veïns i al teixit comercial i associatiu de la ciutat.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha dit abans de la votació que és un contracte adaptat per a una ciutat de 150.000 habitants i ha admès que el PaP és el millor sistema per reciclar amb diferència i ha assenyalat que a nivell de configuració urbana Sucs i Raimat són similars a Ciutat Jardí. Ha afegit que després de 20 anys "tindrem un molt bon contracte" i que invertiran el necessari per tenir una ciutat neta, però ha fet una crida a la ciutadania perquè sigui cívica i tracti amb respecte la via pública.