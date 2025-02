El nou contracte preveu doblar les hores de neteja dels principals carrers del centre

Vehicles per a la neteja de la via pública a la seu de l’actual concessionària, Ilnet. - JORDI ECHEVARRIA

El nou contracte de neteja viària i recollida de residus urbans de Lleida preveu doblar les hores de treball dels escombriaires a la primera corona del centre urbà (la zona compresa entre Ronda, Príncep de Viana i la canalització), un 17% al Centre Històric i un 20% a la resta de barris. Així ho va detallar ahir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, en la presentació dels plecs de condicions del nou contracte, que serà de 10 anys, tindrà un valor anual de 26 milions d’euros, un 75% més que l’actual, dels quals 14 milions anirien per a neteja i 12 per a la recollida d’escombraries. Hauria d’entrar en vigor a la tardor, però Iglesias va avançar que prorrogaran el contracte actual, adjudicat el 2006, fins a finals d’any.

“Netejarem moltíssim més, el nou contracte permetrà gestionar les deficiències de l’actual”, va dir la tinenta d’alcalde, que va precisar que a banda d’augmentar les hores de treball incrementaran el personal i la maquinària. “Hi haurà un 37% més de personal, passant de 106 treballadors a 146, i també augmentarem el nombre de vehicles i maquinària de 26 fins a 66, un 153% més”, va concretar.

Iglesias va dir que l’obertura de contenidors amb xip servirà més endavant per aplicar descomptes i multes

També es reforçaran els horaris de neteja en caps de setmana i festius i hi haurà tres equips d’acció immediata per solucionar incidències. A part d’aquestes millores, Iglesias va fer una crida a la ciutadania a ser cívica per tenir Lleida neta i ordenada.

En relació amb la recollida d’escombraries, Iglesias va confirmar que tots els contenidors d’orgànica i resta tindran un sistema d’obertura amb un clauer amb xip o amb una aplicació mòbil, tal com va avançar aquest diari. Els primers barris a tenir-ne seran Pardinyes i Balàfia i després s’expandiran per la resta de la ciutat.

En aquest sentit, la tinenta d’alcalde va assenyalar que la finalitat de l’obertura amb xip és “perquè Europa exigeix recopilar dades de la recollida de residus per tractar-los, analitzar-los i veure la participació de cada barri en el reciclatge”.

Va afegir que, en el futur, aquestes dades permetran aplicar bonificacions als que reciclin correctament i multes per als que no. “No ho farem fins que no sapiguem amb seguretat que el 95% de les dades que es recopilen amb aquesta tecnologia són fiables”, va assegurar Iglesias, que va destacar que les dades que recopilin els xips també serviran perquè els tècnics municipals puguin fer un major control de les tasques de l’empresa concessionària.

Paral·lelament, el porta a porta s’ampliarà a Llívia, Sucs, Raimat i els polígons industrials. També s’aplicarà per a totes les fraccions als comerços de l’Eix, i als de la resta de la ciutat es recollirà el paper i cartró.

Així mateix, la tinenta d’alcalde va afegir que a l’Horta hi haurà 70 àrees de contenidors de totes les fraccions tret d’orgànica i que d’aquestes unes 20 seran en zones pavimentades i amb tanques i comptaran amb dos contenidors de cada fracció.

Llívia, crítica amb el porta a porta i dubtes a Sucs i a Raimat

L’anunci que Llívia, Sucs i Raimat adoptaran el sistema de recollida porta a porta abans del 2027 (ja que el nou contracte estableix que el canvi s’haurà de fer el primer any) ha generat dubtes entre els seus veïns sobre l’efectivitat. Des de l’associació de veïns de Llívia van assenyalar que el barri “té moltes colònies de gats i si deixem les bosses de les escombraries al carrer pot augmentar la insalubritat i la brutícia, potser el millor seria que els veïns votessin si volen aquest model de recollida”. Al seu torn, l’alcalde pedani de Raimat, Ivan Fernàndez, i el de Sucs, Guillem Boneu, van constatar el malestar de les seues poblacions perquè s’anunciï un canvi tan important sense informar-ne abans els veïns.