Condemnada una empresa a pagar el doble del que va cobrar per un vehicle per les avaries

El Jutjat de Primera Instància número 8 de Lleida ha condemnat una empresa a pagar gairebé el doble del preu pel qual va vendre un vehicle a causa de les constants avaries mecàniques que va presentar després d’adquirir-lo.

Segons la sentència, publicada a El País i a què ha pogut accedir aquest diari, l’empresa demandant va comprar el 2022 un Peugeot Bipper per 3.000 euros, amb 13 anys d’antiguitat i 106.755 quilòmetres recorreguts.

Abans de la venda, havia passat pel taller per a una posada a punt i va superar la ITV. Tanmateix, el mateix dia de la compra, va començar a mostrar fallades mecàniques.

Al llarg dels mesos següents, el comprador va haver d’abonar vuit factures de reparacions, cosa que va portar a denunciar el venedor, al·legant que el vehicle presentava vicis ocults. Finalment, la jutge va argumentar la sentència que les fallades mecàniques van començar a manifestar-se des del primer dia de la compra i que el comprador va haver d’acudir al taller cada mes o mes i mig per solucionar-les.

Així, assenyala que les reparacions van ser imprescindibles per al funcionament del vehicle. Per això, va condemnar l’empresa venedora a abonar 5.752 € per cobrir les factures de reparació. La sentència no és ferma, ja que és possible la presentació de recurs a l’Audiència Provincial de Lleida.