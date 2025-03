Veïns de Cappont demanen resituar quatre contenidors per seguretat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Veïns dels carrers Doctora Castells i Mequinensa han demanat a l’ajuntament resituar quatre contenidors per seguretat després que en les últimes setmanes els cremessin almenys tres vegades, l’última de les quals la setmana passada. Es tracta dels contenidors que hi ha a l’altura del número 3 del carrer Mequinensa i, segons expliquen els veïns de la zona, “són sota una sortida de gas i la seua proximitat als habitatges pot ser perillosa si els tornen a cremar en un dia de vent, segons ens van reconèixer els mateixos Bombers”.

Arran d’aquesta situació, els veïns han sol·licitat a la Paeria la possibilitat de resituar aquests contenidors “a l’altre costat del pas de vianants, és a dir, moure’ls 10 o 15 metres” per seguretat, però la resposta que van rebre va ser negativa. “A dos veïns que van fer la petició per l’aplicació Appunta de la Paeria els van respondre que la incidència ja estava resolta, és a dir, que ni es van mirar el cas, mentre que un tercer que va fer una altra petició el tècnic li va respondre que la seua ubicació actual és la més adequada, però la nostra petició és per evitar mals majors”, va dir un veí de la zona.

Al ser preguntada per aquest diari, la Paeria va dir que estudiaran resituar els contenidors “en un lloc pròxim”.