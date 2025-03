Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El cartell commemoratiu del 8 de març, Día Internacional de la Dona, de l’Ajuntament de Lleida ha generat controvèrsia a les xarxes socials a causa de l’aparició d’una dona portant un vel islàmic. Diversos usuaris han expressat el seu rebuig davant de la inclusió d’aquest element al cartell, argumentant que es tracta d’un símbol d’opressió cap a les dones.

El cartell sencer.

El partit polític Aliança Catalana ha estat un dels primers en manifestar el seu descontentament a través de la plataforma X, anteriorment coneguda com a Twitter. A la seua publicació, van assenyalar que la Paeria "avala el vel islàmic, un element misogin, fonamentalista i vexatori contra les dones."

Aquest comentari va ser compartit per Silvia Orriols, líder de l’esmentada formació política. Així mateix, altres usuaris han destacat que Lleida no és l’únic ajuntament que ha optat per representar una dona amb vel als seus cartells del 8 M.

Reaccions de la ciutadania i els partits polítics

La polèmica generada pel cartell del 8 M a Lleida ha tingut un ampli eco a les xarxes socials, amb nombrosos usuaris expressant les seues opinions a favor i en contra de la inclusió del vel islàmic.