On compren els mobles els lleidatans?

Un 52% dels lleidatans compra mobles, decoració i electrodomèstics a altres barris de la ciutat, mentre que un 27% ho fa fora del municipi, segons revela un estudi recent encarregat per la Paeria de Lleida . L'informe també mostra que un 9,5% dels residents adquireix aquests articles en línia, un 8% ho fa al seu propi barri i només un 2% no en compra.

Les dades constaten que els productes que els lleidatans més compren al seu barri són els d'alimentació i begudes, amb un 77%, seguit d'un 21,5% que els adquireix a altres zones de la ciutat. En canvi, els articles que més s'adquireixen fora de Lleida, a més del mobiliari, són roba i calçat (19,5%), joieria (13,5%), tecnologia (13%) i articles d'esport i lleure (13%).

L'estudi també revela que un 82% dels residents a Lleida viatja almenys un cop l'any a Barcelona per fer compres, principalment de productes tèxtils i calçat (85,5%), una xifra que ha crescut respecte al 82,2% registrat el 2016. Un 53% dels lleidatans es desplaça a Andorra i un 49,5% a Saragossa amb la mateixa finalitat.

Motius per comprar fora de Lleida

Els principals motius que addueixen els lleidatans per sortir a comprar fora de la ciutat són l'oferta més elevada (64%, davant del 47,4% registrat el 2016) i els formats comercials que no existeixen a la capital (48%, una pujada significativa respecte al 25,2% de fa vuit anys). Pel que fa a la valoració del comerç lleidatà, el tracte personal i l'amabilitat obtenen la millor puntuació (3,37 sobre 5), seguits del nivell de preus i les formes de pagament (3,08).

D'altra banda, els aspectes pitjor valorats són l'accessibilitat (2,60) i l'oferta comercial en el seu conjunt (2,81), aquesta última amb una davallada notable respecte al 3,54 que va obtenir l'any 2016.

Recomanacions per millorar el comerç local

L'informe conclou amb diverses recomanacions per impulsar el comerç a Lleida, entre les quals destaquen incrementar l'oferta comercial tant en quantitat com en qualitat, i apostar per formats actualment inexistents a la ciutat. També proposa oferir més aparcaments gratuïts ben senyalitzats i connectats amb les zones comercials, millorar els accessos per als no residents, potenciar la digitalització dels comerços i invertir en l'impuls de la marca Lleida, que segons l'estudi mostra "un cert descens en la seua salut".