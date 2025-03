Salut admet esperes de diverses setmanes per a una visita amb el metge de capçalera a Lleida

Demanar cita amb el metge de capçalera en un Centre d’Atenció Primària (CAP) té resultats molt diversos en funció dels ambulatoris i dels facultatius. Alguns la donen per a aquesta mateixa setmana; en d’altres no és possible fins d’aquí a 10 dies, com per exemple al de Cappont; en altres fins al cap de 15 dies, com per a metges del de Balàfia-Pardinyes; al de la Bordeta la variabilitat oscil·la entre els 5 i els 20 dies; mentre que al d’Onze de Setembre alguns usuaris es troben que no hi ha cap data disponible durant aquest mes.

Una situació que corrobora l’Institut Català de la Salut. Així, consultat per aquest diari, va reconèixer que existeix “una certa variabilitat” a l’hora de donar cita. Assenyala que “si bé la gran majoria poden concretar durant la mateixa setmana” i que si són d’infermeria la majoria es donen per a l’endemà, en altres casos “no tenen disponibilitat fins a finals de mes”. Una situació que atribueixen a “la falta d’alguns professionals per incapacitat temporal en determinats centres” que pot repercutir en la programació. Per donar resposta a aquesta situació, assenyalen que existeixen “les agendes d’atenció continuada de cada centre per poder donar sortida a les consultes que no poden ser programades”. Així mateix, afegeix que en casos com el del CAP Onze de Setembre, on no donen cita, es programen in situ “prioritzant els motius d’assistència per derivar el pacient al professional més adequat”.

Respecte a aquesta problemàtica, la presidenta de l’associació de veïns de la Bordeta, Mari Carme Guerrero, va denunciar que han rebut múltiples queixes d’usuaris del CAP del barri “perquè es troben que no els donen cita fins d’aquí a un mes, fet que provoca que en molts casos desisteixin i acudeixin a les urgències del CUAP de Prat de la Riba o directament a les de l’hospital Arnau de Vilanova, que contribueix que se saturi aquest servei perquè, en la gran majoria de casos, tenen malalties que podrien ser tractades perfectament a l’ambulatori”. Per això, la dirigent veïnal va plantejar la possibilitat d’incrementar el nombre de professionals destinats a aquest CAP, ja que “tenim un ambulatori que s’ha reformat, modernitzat i ampliat que és fantàstic i pot donar un gran servei a aquesta zona de la ciutat, però falten professionals i estaria bé que tinguessin un pediatre de guàrdia, ja que són milers les persones que depenen d’aquest centre, que dona servei tant a la Bordeta com als Mangraners”.

Des de l’ICS assenyalen que la plantilla de metges, infermers i pediatres en l’Atenció Primària “és la necessària per a l’estructura de cada centre” i que no preveuen ampliar-la. Així mateix, recorda que “sortim d’una situació d’epidèmia de grip que ha fet incrementar les visites als CAP des de principis d’any” i que alguns professionals han estat també de baixa per grip.

La vacunació de la bronquiolitis arriba al 90,7%

La segona campanya de vacunació contra el virus respiratori sincicial (VRS), causant de la bronquiolitis, en els nadons de sis mesos ha aconseguit una cobertura del 90,7%, tres punts més que l’any passat, segons va informar el departament de Salut. Aquesta immunització ha servit per reduir en un 87% els ingressos hospitalaris i un 90% els d’UCI, va assegurar el departament. D’altra banda, la grip continua remetent i a la regió de Lleida ja està en nivell baix amb 322 casos diagnosticats als CAP. A l’Alt Pirineu i Aran segueix en nivell moderat amb 91 contagis.