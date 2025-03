La Generalitat preveu enllestir el pla director de Torreblanca i tots els tràmits i planejaments urbanístics en 3 mesos

La Generalitat construirà dos noves seus, una al solar de Magisteri i una altra al nou districte del Pla de l'Estació, per centralitzar el seus serveis i totes les seves oficines

​El Govern destinarà 6M d'euros per al pla d'acció i innovació social de Paeria per a fer els Hub cívics de Balafia, les Josefines i el Centre d'Atenció a Temporers; 1,2M al nou pavelló de Fira de Lleida i també es fa seva la proposta de traslladar i construir un nou recinte firal a l'Hípica