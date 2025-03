El Govern dona 6 milions per a albergs i el pla d’inclusió social de la Paeria

La Generalitat destinarà 6 milions d’euros a la Paeria per allotjar temporers, persones sense llar i dones maltractades i preveu tenir llest el pla director del polígon de Torreblanca en tres mesos. Aquests són alguns dels acords de la comissió bilateral celebrada ahir a Lleida, en la qual també es va avalar el trasllat de la Fira.

La Generalitat destinarà 6 milions d’euros per finançar el pla d’inclusió social de l’ajuntament de Lleida, que preveu habilitar mòduls per a temporers a la Caparrella i allotjament per a persones sense llar i dones maltractades en els futurs hub cívics de la vella escola Balàfia i l’antic convent de les Josefines. Aquest va ser un dels acords que van assolir ahir el Govern i la Paeria en la primera comissió bilateral en aquest mandat, que per primera vegada es va celebrar fora de Barcelona i que va estar presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.

D’aquesta manera, la Generalitat finançarà mitjançant un conveni plurianual gairebé la meitat del pla d’acció social de la Paeria, que està pressupostat en 13,8 milions d’euros i preveu habilitar 519 places entre tots els equipaments i perfils d’usuaris. Els mòduls de la Caparrella podran acollir 32 temporers, a la vella escola Balàfia hi haurà 25-30 places per a persones sense llar i tres apartaments per a víctimes de violència masclista i a les Josefines es podrà donar cabuda a 25-30 sensesostre. La resta de places sortirien de pisos socials i altres espais. Dalmau va dir que el model d’inclusió de Lleida “és un pla del qual tots hem d’aprendre i podem aprendre”. Per la seua part, Larrosa va assenyalar que “tots els barris són barris d’acollida, aquest govern vol donar solucions i hem de ser valents”, i va afegir que formalitzaran el conveni d’aquí a 2 mesos.

En un altre ordre, Dalmau i Larrosa van informar que hi haurà dos noves seus de la Generalitat a Lleida. Una, al solar de Magisteri del Barri Antic, i l’altra al futur districte del pla de l’estació, entre rambla Ferran i Pardinyes. La primera tindrà 20.000 metres quadrats de superfície i la segona, 8.000.

Els tràmits urbanístics del polígon de Torreblanca, a punt en 3 mesos

Un dels grans projectes de Lleida que fa anys que està embussat és el del polígon industrial de Torreblanca i ahir el conseller Dalmau va assegurar que el pla director i els últims tràmits urbanístics estaran llestos “en un termini de 2-3 mesos”. El calendari inicial per a aquest projecte, que inclou 328 hectàrees al costat de la carretera N-240 en direcció a les Borges Blanques, preveia que les obres comencessin a la primavera del 2023, però a dia d’avui encara falten diversos tràmits per completar. “Farem tot el possible per accelerar els tràmits, esperem rebre tres informes, però Torreblanca no pot esperar més”, va assegurar Dalmau, que va afegir que una vegada completin tots els tràmits urbanístics i de planejament crearan un equip que se centrarà a captar inversions i empreses per a aquest polígon. “Lleida està cridada a ser un dels grans motors econòmics i molt aviat tindrem bones notícies”, va afegir el conseller. Larrosa va dir dimecres que l’estació intermodal de mercaderies prevista per a aquest polígon sortirà a licitació el dimarts dia 11.

En matèria d’habitatge, van informar que la Paeria cedirà de forma immediata a la Generalitat tres solars per construir entre 127 i 132 habitatges a Torre Salses i el Centre Històric. Aquestes finques estan situades al carrer Francesc Bordalba i Montardit (Torre Salses), i els carrers Cavallers, Alsamora, Galera i Ereta. Sobre això, Larrosa va dir que els pisos es preveuen per a joves i Dalmau va remarcar que “la primera prioritat” del Govern és l’habitatge. Sobre el conjunt de la cimera, l’alcalde va dir que “no puc estar més satisfet”, mentre que el conseller va avisar que aquest era l’inici “d’un nou model de governança compartit amb els ajuntaments”.

Avala traslladar la Fira i aportarà 1,2 milions per al nou pavelló

En matèria de promoció econòmica, el conseller Dalmau va informar que destinaran 1,2 milions per a la construcció del nou pavelló firal, que serà desmuntable i haurà d’estar acabat aquesta tardor. Precisament, dilluns passat es va adjudicar la construcció d’aquest equipament per 2,974 milions d’euros i la construcció de la llosa sobre la qual s’aixecarà aquest edifici per 657.000 euros. Sobre això, Dalmau va dir que aquest pavelló “serà l’últim de l’actual recinte firal i el primer del nou” i que la Generalitat “fa seua” la proposta de la Paeria de traslladar la Fira de Lleida a l’antiga Hípica.

Al seu torn, Larrosa també va dir que han acordat establir aliances amb Barcelona per donar suport a Fira de Lleida i que el nou pavelló “estarà per a Municipàlia”, que se celebrarà a començaments d’octubre.

Paral·lelament, Larrosa es va reunir amb el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, per parlar del pla de l’estació i del futur pla de Rodalies per a Lleida.