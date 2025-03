Mercat Romà de rècord dels carrers Democràcia i Remolins de Lleida

Publicat per NURIA GARCÍA MACIAS Creat: Actualitzat:

El Mercat Romà d’Ilerda dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins va ser inaugurat ahir a la tarda amb activitats per a totes les edats i més de 50 parades que es podran visitar fins demà diumenge. Aquesta setena edició del certamen té més parades que en les anteriors, amb taulells de menjar, orfebreria artesanal, actuacions teatrals, cercavila i activitats per a nens com tir amb arc.

Una proposta que serveix de gran ajuda per donar-se a conèixer entre els ciutadans. “L’altre dia va venir a la botiga un senyor que porta 70 anys a la ciutat i em va dir que mai no havia passat per aquest barri, ni tan sols sabia que estàvem aquí”, va afirmar Montse Pey Giró, encarregada de la botiga que porta el seu nom.

La presidenta de l’associació de comerciants de Democràcia i Cardenal Remolins, Pilar Agulló, membres de la junta i autoritats locals van participar en l’acte inaugural. Agulló, va assenyalar que la futura obertura de les restes de les termes romanes de Remolins i la nova estació d’autobusos, juntament amb la de trens, ajudaran que aquesta zona sigui més visitada.

La presidenta es va mostrar esperançada que no es compleixi el pronòstic que preveu pluja aquest cap de setmana, especialment avui, per la qual cosa espera que el certamen pugui romandre obert, ja que a més hi ha paradistes que venen de fora. Alguns comerciants també reclamen millores als carrers, com la reparació de clots al paviment, així com més punts d’il·luminació per facilitar el pas de clients i veïns de la zona.

Un dels venedors que participa en aquesta edició, Antonio Carrasco, titular de la parada El Ermitaño, va afirmar que el certamen li permet retrobar-se amb clients d’anys anteriors, ja que ha estat present al Mercat Romà des de bon començament.