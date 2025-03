Detingut dos vegades en dos dies per robar en comerços de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir la nit de dissabte a diumenge un home acusat d’haver comès un robatori amb força en un establiment comercial del carrer Pi i Margall i haver intentat cometre un assalt similar en un altre d’un carrer proper que no va arribar a consumar. Era la segona vegada que el cos de policia local l’arrestava en un període de dos dies per fets similars.

Li consten trenta-nou antecedents policials per fets similars a Barcelona, ciutat des de la qual, pel que sembla, s’hauria desplaçat recentment a Lleida, on fins ara no era conegut per les forces de seguretat.

D’altra banda, una dotació de la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir al matí un altre home a qui li consten diversos antecedents policials com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat. Els agents havien estat requerits a primera hora del matí per una veïna del carrer Acadèmia que no podia sortir al carrer perquè estava dormint a l’entrada del bloc. El detingut va mantenir un enfrontament amb els policies.