El jove detingut per apunyalament al centre de Lleida, en llibertat amb càrrecs

El Jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat la llibertat amb càrrecs per al jove de 22 anys detingut dimecres a la nit per la Guàrdia Urbana . L'acusat havia estat arrestat com a presumpte autor d'apunyalar un altre jove de 23 anys que, segons les investigacions, li reclamava la devolució de 10 euros que li havia sostret dos dies abans. La víctima va patir un tall a l'espatlla després que, aparentment, l'agressor intentés clavar-li l'arma blanca al coll.

Els fets van tenir lloc cap a les 19.30 hores a la intersecció entre els carrers Galera i Tallada, quan una patrulla va acudir alertada per una agressió. En arribar al lloc, els agents només van trobar la víctima a terra amb una ferida a l'espatlla. El jove ferit va explicar als agents que s'havia trobat amb els individus que li havien robat diners anteriorment i que aquests l'havien atacat amb un ganivet i una navalla. La Guàrdia Urbana va detenir poc després el presumpte agressor acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa i robatori amb violència i intimidació.

Preocupació veïnal per la seguretat

Paral·lelament, les associacions de veïns del Centre Històric i de Jaume I han demanat un reforç de la presència policial a la zona . En una reunió periòdica amb representants dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, els veïns han expressat la seva preocupació pels darrers incidents violents i han sol·licitat mesures per reduir el tràfic de drogues i els robatoris. Els cossos policials han instat els veïns a avisar i denunciar qualsevol fet delictiu que observin.

Cal destacar que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra han intensificat la vigilància al Barri Antic durant les últimes setmanes, especialment després d'un aldarull ocorregut a la plaça Josep Solans. Entre les actuacions realitzades, s'han incrementat les inspeccions per detectar i decomissar armes blanques a la zona.