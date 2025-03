La Paeria ha de rectificar l’ordenança de la brossa al no preveure bonificacions enguany

La Paeria modificarà el redactat de l’ordenança fiscal de la taxa per la recollida de residus d’aquest any perquè l’actual indica que les bonificacions que és possible sol·licitar, sempre que es compleixin uns requisits, “tenen efecte a partir de l’any següent de la sol·licitud”. Això suposava, a la pràctica, que en el present exercici no s’aplicarien les bonificacions, que poden ser del 50% o del 75% de la tarifa, que en alguns casos fins i tot es triplica (vegeu les claus). Al detectar aquesta situació, alertat per aquest diari, l’ajuntament procedirà a canviar el redactat per deixar clar que aquest 2025 que sí hi haurà bonificacions.

“S’esmenarà el redactat de l’ordenança perquè puguin aplicar-se les bonificacions en tots els casos ja el 2025”, va afirmar un portaveu municipal. Va detallar que “en la pròxima comissió de Bon Govern i en el ple d’aquest mes es tramitarà una proposta de modificació d’ordenança, mitjançant una disposició transitòria, que fixarà que per a l’exercici del 2025 que les bonificacions es podran sol·licitar fins al 30 de juny i, en cas de concessió per compliment dels requisits, tindran efectes des de l’1 de gener del 2025”.

El consistori argumenta que l’article 7, que regula les bonificacions, es va modificar per incrementar l’import límit dels ingressos que s’aplica a la bonificació del 50% perquè arribessin a més gent.

El 2024 era d’un 20% més que l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples i el 2025 passa a ser dos vegades més. Afegeix que també està prevista una bonificació del 75% que s’ha mantingut igual que el 2024.

En canvi, reconeix que “no es va modificar l’apartat que indica que les bonificacions tenen efecte a partir de l’any següent de la sol·licitud”. Recorda també que, “per norma, les bonificacions se sol·liciten abans que es generi l’obligació de pagament i això no va canviar, malgrat que en aquest cas la voluntat del ple era que les bonificacions compensessin l’increment tarifari aquest 2025 i per tant que fossin efectives ja per a les liquidacions del 2025”.

Precisament, la Paeria està enviant aquests dies un email als ciutadans amb el calendari de pagament d’aquest tribut, el de circulació i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), així com les novetats en el rebut de les escombraries, que per als que estan domiciliats passa d’un pagament únic a dos càrrecs fraccionats l’1 d’abril i el 6 d’octubre. Si és un únic càrrec, s’aplica l’1 d’abril.