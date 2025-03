Passeig inundat d'aigua a la Banqueta de Blondel després de les pluges

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les pluges del cap de setmana passat han provocat que el passeig de terra que hi ha a la Banqueta de Blondel tingui dos trams inundats en els dos costats de la passarel·la del Liceu Escolar, la qual cosa obliga els vianants a passar per la zona de gespa. Una situació que no és pas nova, ja que aquesta zona de terra s’inunda fàcilment els dies de pluja i, de fet, ahir al matí continuaven plenes d’aigua. Altres zones com la canalització o el passeig central del parc dels Camps Elisis també tenien zones que estaven parcialment inundades.