Aquests són els perfils professionals més buscats per 163 empreses a la Universitat de Lleida

L’onzena edició de la Fira UdL Treball, que aquest any va recuperar els estands presencials a Lleida i Igualada, va comptar aquest dimecres amb 163 empreses, que van registrar 209 ofertes d’ocupació. La majoria busquen perfils de l’enginyeria agrícola i informàtica, l’administració d’empreses i les finances, però també dels àmbits sanitari i social.

Enginyers agrícoles, informàtics, tècnics o mecànics i personal del sector de l’administració d’empreses i les finances van ser els perfils més demanats ahir per les 163 empreses, col·legis professionals i entitats que van participar en l’11a edició de la Fira UdL Treball. El certamen va recuperar els estands presencials als campus de Cappont (87), Agrònoms (33) i Igualada (19), encara que 24 empreses també hi van participar virtualment. En total van registrar 209 ofertes de treball, la majoria de jornada completa i amb contracte indefinit, encara que “hi ha hagut ofertes de tot tipus”, va explicar l’adjunta al vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, Mercè Sala.

“Necessitem enginyers agrícoles i industrials, però també personal d’administració i d’RH”, va afirmar la directora de personal del Grup Marco, Cristina Baldellou. Per la seua part, a Hiopos “ens interessa un perfil versàtil d’informàtics i programadors, però també administratius”, va explicar la seua responsable de recursos humans, Cristina Purroy. “En altres edicions vam conèixer bastants alumnes que ja formen part de la nostra família, i ara tenim un mínim de tres ofertes actives”, va afegir.

Per la seua part, a Mobel Linea “busquem enginyers informàtics, mecànics i electrònics a qui oferim un contracte indefinit”, va indicar la seua responsable d’RH, Jana Sabater. “L’any passat vam tancar un contracte a la fira i ara tenim tres o quatre vacants”, va afegir. Per la seua part, la responsable de GFT a Lleida, Marta López, va detallar que “busquem perfils d’enginyeria informàtica”, així com que “en el sector tecnològic falta molt personal, sempre estem oberts que ens enviïn el currículum per treballar amb nosaltres”.

Miquel i Gerard, del doble grau d’Informàtica i ADE, van celebrar que “el nostre perfil està molt sol·licitat” i van valorar que “està molt bé que la UdL faciliti parlar amb les empreses perquè veiem les seues necessitats”. Brian i Vladis, estudiants de segon d’ADE, van explicar que “ens agradaria que les empreses busquessin més estudiants com nosaltres perquè puguem guanyar experiència”.

“Així mateix, necessitem assistents per al departament de control de gestió, un lloc adequat per a estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Oferim entre cinc i sis llocs de treball i ja hem entrevistat diverses persones, de forma que podríem i esperem sortir amb alguna oferta coberta.”

“El nostre objectiu no és només ajudar a crear empreses, sinó que guiem les persones perquè tinguin les màximes garanties que el seu projecte serà viable a llarg termini.”

“També és important destacar que per treballar per a un mateix no s’ha de començar necessàriament des de zero, ja que es pot agafar el relleu d’una empresa existent. També disposem d’un servei, Reempresa, en què ajudem en els traspassos de negocis.”

«Esperem sortir de la fira amb alguna oferta coberta»

Lourdes Cazorla. Directora d’RH de Trota

“Trota és una empresa de transport internacional i necessitem conductors de tràilers, però hem vingut a la UdL perquè també busquem personal d’oficina. Necessitem perfils comercials per a la compra i venda de càrregues, així com planificadors de ruta. Es tracta d’un perfil molt tècnic encarregat de fer més eficients els viatges de la nostra flota de 500 camions, en funció de les localitzacions de les comandes i de la disponibilitat dels nostres conductors.”

«La preparació és clau per treballar per a un mateix»

Marta Aguilar

Delegada a Lleida d’Autoocupació

“En la nostra fundació privada sense ànim de lucre, Autoocupació, prestem serveis gratuïts d’assessorament i acompanyament a emprenedors que volen treballar pel seu compte i tirar endavant les seues idees de negoci. La preparació és clau per ser autònom i treballar per a un mateix, així com la formació i l’experiència.”