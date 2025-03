Informen sobre la preinscripció famílies amb nens de dos anys

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament va celebrar ahir a la sala Jaume Magre una reunió informativa per a les famílies amb nens nascuts el 2022 per informar-los del procés de preinscripció i matriculació en Educació Infantil. Una trobada que va tenir lloc el mateix dia en què començava la preinscripció escolar per al segon cicle d’Infantil i Primària, que estarà oberta fins al 26 de març. Per a l’Educació Secundària el termini s’obrirà demà i durarà també fins al dia 26.