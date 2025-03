A l’UCI una dona de 44 anys després de ser apunyalada al barri de la Mariola de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Una dona de 44 anys va ser apunyalada aquest dimecres en un bar al barri de la Mariola de Lleida per un home arran d’una discussió. Segons ha pogut saber aquest diari, el succés va tenir lloc cap a les 20.15 hores, quan s’hauria originat una discussió entre la dona agredida i un home en un establiment del carrer Venus. El suposat agressor va abandonar el local per, minuts després, aparèixer amb un objecte punxant i agredir la dona per l’esquena. Al lloc de l’incident es van desplaçar efectius dels Mososs d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar la ferida a l’hospital Arnau de Vilanova, inicialment a la Unitat de Vigilància Intensiva (UVI).

El presumpte autor de l'apunyalament, de 63 anys, va ser detingut pels Mossos ahir a la nit. Està imputat inicialment per un delicte de lesions. L'home i la dona es van discutir però no serien parella.

Pel que sembla, l’objecte punxant amb què va ser agredida la dona podria haver-li perforat el pulmó.

Aquest succés va tenir lloc una setmana després de l’últim apunyalament registrat a la capital, que va ser perpetrat per un jove de 22 anys a un altre de 23 al Centre Històric. Pel que sembla, l’agressió es va produir perquè l’agressor va recriminar a l’agredit que no li tornés els 10 euros que li havia robat dos dies abans. El jove va ser detingut aquell mateix dia per la Guàrdia Urbana com a presumpte autor dels delictes d’homicidi en grau de temptativa i robatori amb violència. La víctima va patir un tall a l’espatlla després que suposadament l’arrestat intentés clavar-l’hi al coll. L’endemà del succés el jutjat de guàrdia de Lleida va decretar la posada en llibertat amb càrrecs de l’agressor. Paral·lelament, el passat 27 de febrer un altre jove de 21 anys va ser apunyalat en una batalla campal al carrer Democràcia de Lleida, quan una desena de persones es van embolicar en un aldarull en el qual es van esgrimir diverses armes blanques. Val a recordar que aquests successos ocorren mesos després que la Generalitat engegués un pla especial per a la detecció i confiscació d’armes blanques a tot Catalunya