Lleida recorda la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric en el primer aniversari de la seva mort

Publicat per redacciÓ / ACN Imatges de l'acte a Lleida / Jordi Echevarria Creat: Actualitzat:

Les portes del Centre Penitenciari Ponent, a Lleida, han estat un dels escenaris de les concentracions d'homenatge d'aquest dijous al migdia a les presons d'arreu de Catalunya, amb un mintu de silenci, en record a la cuinera assassinada a mans d'un pres a la presó de Mas d'Enric al Catllar en el primer aniversari de la seva mort.

En l'acte central, a la mateixa presó Mas d'Enric, companys, treballadors, familiars i amics l'han recordat en un acte a l'exterior del recinte. Tots ells han fet una marxa lenta, amb roses blanques i espelmes, fins a l'entrada del centre penitenciari, on representants de totes les presons catalanes han dipositat els rams de flors. També han enviat un missatge d'escalf i suport als familiars de l'educadora social assassinada a Badajoz. Francina, una funcionària de Mas d'Enric, ha dit que la situació al centre ha canviat poc des del crim.

"Paraules buides"

Preguntada sobre l'anunci fet aquest dimecres pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en el qual assegurava que la voluntat del Govern és impulsar el reconeixement dels funcionaris de presons amb la condició d'agents de l'autoritat, la Francina ha assegurat que es tracta de "paraules buides".

"Paraules, paraules i més paraules, fa 40 anys que els funcionaris demanem ser agents de l'autoritat, no pot ser que els responsables de la seguretat interior dels centres penitenciaris no tinguem aquesta categoria", ha denunciat. A més, ha afirmat que aquest anunci s'ha fet ara perquè és el primer aniversari de l'assassinat. Així mateix, la treballadora de Mas d'Enric ha assegurat que celebraran si es materialitza aquest reconeixement i que no recriminaran el retard. "Ens posarem molt contents s'hi passa perquè és una de les nostres reivindicacions, però sempre que han fet votacions ha sortit el no", ha lamentat.

"Volem que no torni a passar mai"

En Pablo Martínez, nebot de la cuinera assassinada, ha explicat que amb totes les investigacions fetes, informes policials, proves i l'informe de la Síndica de Greuges, volen aconseguir saber "tota la veritat" del que va passar fa un any. "Volem que es canviï tot el necessari perquè ningú camini per aquesta senda tan dura, la meva família porta el dol cada dia, exigim que no torni a passar", ha reclamat. "Si hi ha algun responsable o error que s'hagi d'esmenar o que s'hagi de fer qualsevol acció legal estem oberts a qualsevol possibilitat i lluitarem", ha dit.

Acte institucional a l'interior de la presó

El Departament de Justícia ha celebrat per voluntat expressa de la família un acte de caràcter "íntim i formal" a l'interior de la presó de Mas d'Enric. En l'homenatge, hi ha participat els familiars, l'equip directiu i una "àmplia" representació del personal del centre penitenciari. Igualment que en l'acte de la plantilla, s'ha guardat un minut de silenci i s'ha descobert una placa commemorativa situada a la zona interior d'accés al centre, un símbol perenne del llegat de la Núria. Paral·lelament, a la mateixa hora, tots els centres penitenciaris de Catalunya han fet un minut de silenci en un gest de solidaritat i memòria col·lectiva.