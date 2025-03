Pacients amb covid persistent de Lleida diuen sentir-se “abandonats” i reclamen una unitat multidisciplinar al territori

Carpa informativa a la plaça de la Catedral de Lleida per visibilitzar la covid persistentAlba Mor / ACN

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Pacients amb covid persistent de Lleida han denunciat aquest dissabte la situació “d’abandonament” que pateixen per part de les diferents institucions en els àmbits sanitari, laboral i social durant una acció de visibilització de la malaltia. Agrupats sota l’associació Long Covid Lleida, han fet un crit d’alerta davant la falta de reconeixement mèdic de la malaltia, l’absència de protocols específics d’atenció i les dificultats per accedir a prestacions. Així mateix, els afectats han reclamat una unitat multidisciplinar al territori per garantir la seva atenció. L’acció reivindicativa s’ha dut a terme en el marc del dia internacional de la covid persistent en una carpa informativa a la plaça de la Catedral de la capital del Segrià.