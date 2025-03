Un tsunami que es va acarnissar amb Lleida i el seu sector econòmic

“Mai s’havia vist una cosa així, va ser un tsunami econòmic i Lleida va ser una de les zones de Catalunya més afectades.” Així de clar es mostra el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, al recordar el confinament i les successives restriccions que els governs estatals i autonòmics van aplicar per contenir la pandèmia del coronavirus. Una situació inèdita que, a banda de milers de vides, es va carregar també empreses de diferents sectors i que va establir les bases d’una “nova normalitat” que alguns encara pateixen.

Saltó considera que tant els confinaments com les restriccions “es podrien haver gestionat de forma diferent i, cinc anys després, penso que Lleida va ser castigada de forma excessiva amb el tancament perimetral del Segrià”.

No obstant, reconeix que els ERTO, que es van aplicar a més de 30.000 treballadors lleidatans, “van funcionar molt bé i van ajudar a salvar milers de llocs de treball, però no tot va ser com s’esperava, ja que hi ha empreses que encara estan tornant els crèdits ICO”. Com a nota positiva, Saltó creu que la pandèmia va servir perquè les empreses apostessin per la digitalització i els fons Next Generation van ajudar a reforçar-ne moltes. No obstant, creu que aquests ajudes europees “no es van aprofitar prou bé per transformar el nostre territori”.

Per la seua part, el secretari general de la Federació d’Hostaleria, Ramon Solsona, coincideix amb Saltó a qualificar de “tsunami” la pandèmia. “No es va salvar ningú i la principal problemàtica que vam tenir va ser, d’una banda, digitalitzar-nos i, de l’altra, gestionar tots els ERTO i interpretar el BOE per explicar-ho als nostres associats”. Van arribar a fer reunions online amb 400 persones per informar-los què podien fer per continuar mantenint a la superfície els seus negocis i, encara que alguns van caure, crec que ens en vam sortir bastant bé”. A nivell de sector, es van haver de reinventar amb el menjar per emportar i adaptant horaris, “però com a nota positiva em quedo que ara la gent va a sopar més aviat”, assenyala Solsona, que no dubta a afirmar que la covid “va ser la situació més dramàtica que hem viscut”.

Manel Llaràs, de Pimec Comerç, considera que “molts comerços també tenen covid persistent en els seus balanços”, en el sentit que encara no s’han recuperat del tot dels deutes contrets durant la pandèmia. Argumenta que hi va haver comerciants que es van veure obligats a demanar préstecs a interessos alts per poder tornar els crèdits, a l’estar tant temps sense generar ingressos per afrontar les despeses, i encara “arrosseguen conseqüències econòmiques” per això. “Hi va haver tancaments, encara que no tants com el que pensàvem, sobretot entre els que estaven més endeutats o havien fet una inversió”, apunta, encara que incideix que, “cinc anys després, el nostre teixit comercial encara se’n ressent i no ha curat ferides”. Per contra, afirma que “la covid va ser un accelerador per adaptar-nos als formats digitals per ser més competitius”. Maria Rosa Armengol, de la Federació de Comerç, subratlla que “l’afectació va ser tremenda, però la capacitat de resiliència va ser admirable”.

“Els comerciants van haver de demanar línies de crèdit perquè estaven tancats i calia continuar pagant als proveïdors. Hi va haver ajuts, però després calia tributar-los”, recorda, i elogia la tasca dels empleats del comerç. “Quan es va poder obrir, van ser la cara visible i van poder ser focus de contagi”, indica. Afegeix que “vam mantenir la pau social amb els sindicats CCOO i UGT i d’allà va nàixer el Fòrum Secore, per anar juntes totes les organitzacions en qüestions importants de ciutat”.

“Per sort, la meua dona portava un any treballant fora i vam tenir un petit sou que ens va ajudar una mica. Facturàvem zero, però els rebuts ens arribaven igual: llum, aigua, contribució... Encara que la gran majoria de proveïdors es van fer càrrec de la situació”, relata. Recorda que “primer només pensàvem en la salut i quan ja van arribar les vacunes vam començar a pensar en el negoci i l’economia”.

“Després van arribar els ajuts, tard. No van ser suficients, vam rebre poc, però ja estàvem contents amb no pagar les despeses directes, com els autònoms”, indica, i subratlla que “com que portem 29 anys i tenim un històric, no vivim al dia, vam poder aguantar, però per a companys que portaven menys anys va ser molt complicat”. Remarca que durant la pandèmia “a les persones grans del barri des de les botigues els portàvem coses a casa, com un servei”.

“Quan es va poder obrir, els clients van tornar, però jo creia que seria un punt d’inflexió i la gent s’adonaria que no es pot dependre de l’economia de la Xina i que el petit comerç recuperaria importància davant de les grans superfícies i internet, però no ha estat així”, sentencia.

“Un divendres un informàtic va provar que el sistema funcionés correctament, i el dilluns els 80 empleats que treballen a l’oficina eren a casa”, afirma l’empresari, que assegura que a dia d’avui molta de la plantilla continua teletreballant. Respecte a la recuperació, va celebrar que les administracions invertissin tant en ajuts per a les empreses.

«Al principi vam creure que no tiraríem endavant»

“Va ser una situació molt complicada, al principi crèiem que no tiraríem endavant. No sabíem res de la malaltia i, a més, a l’estar tancats no teníem ingressos.” Així recorda el confinament Xavier Carballal, titular de la sabateria Xavier, a Balàfia.

«El menjar a domicili va ajudar a reduir les pèrdues del sector»

“El dia que van ordenar el confinament al principi havien de ser quinze dies i jo en aquell moment m’ho vaig prendre com unes vacances, però després al veure la gravetat de la situació vaig començar a preocupar-me molt, però més per la situació dels meus treballadors que per l’estabilitat del meu negoci”, recorda Modesto Ribes, que regenta l’històric restaurant La Masia de Lleida ciutat. “Per sort tenim un bon gestor que va tramitar bé tant els ERTO com els ajuts per al sector i això ens va ajudar a tots a tirar endavant”, afegeix. Al veure que el confinament s’allargava, Ribes va optar per oferir menjars a domicili. “Va ajudar a reduir les pèrdues i a nivell mental a mantenir una rutina diària, però jo em quedo que els plats els fèiem tota la família, de manera que en aquestes dates vam estar molt units i això per a mi va ser el més important”, assenyala l’hoteler, que recorda que el calvari per al sector va seguir temps després amb més restriccions i els tocs de queda. “Amb els rebrots i els confinaments puntuals va ser dur tirar endavant i també amb els tocs de queda de Cap d’Any, però prefereixo quedar-me amb la part positiva, malgrat que sempre tindré el dubte de si tots, tant jo com tota la societat, ho vam fer al millor possible”, assenyala Ribes, que recorda que “dèiem que d’aquesta pandèmia sortiríem millors, però tot segueix igual que abans, amb gent igual de bona i igual de dolenta”.

«Vam ser dels afortunats que vam treballar més»

Jesús Torrelles és propietari de l’empresa de transports Cajebel de Rosselló, un sector que durant la pandèmia va ser considerat com a essencial. És per això que ell i el seu equip no van deixar de treballar durant el confinament, i fins i tot van arribar a tenir un repunt del volum d’encàrrecs. “Nosaltres treballem molt amb la indústria i també amb l’agroalimentació, que van ser sectors que tampoc no van parar. A més es van incrementar molt les comandes a nivell de paqueteria, la qual cosa va ajudar a compensar la pèrdua d’encàrrecs d’altres sectors,” explica Torrelles, que agraeix “haver estat dels afortunats que vam poder continuar produint en una situació tan complicada”. A les oficines de la seua empresa, recorda que “es va poder continuar treballant gairebé amb normalitat gràcies a la implementació del teletreball”.

«Quedar-nos sense pavelló va salvar vides, va valer la pena»

Enric Duch, president del Lleida Llista, recorda la pandèmia com una època en què “tots estàvem espantats. Alguns ara es fan els valents, però moria molta gent, ningú sabia res i ens vam quedar molt de temps a casa”. Considera que el seu club “va patir els mateixos perjudicis que tots els altres, en una època en què es va parar la competició. Però nosaltres, a més, ens vam quedar sense pavelló. Sense consultar-nos res, el van convertir en un centre de vacunació i vam haver de buscar-nos un altre lloc per jugar. Quan va tornar la Lliga, tots jugaven a casa seua menys nosaltres”. Afegeix que “encara que llavors ens va doldre deixar el pavelló, sí que va servir per salvar vides, amb les milers de persones que es van vacunar allà, va valer la pena”.Lamenta que van rebre pocs ajuts i explica que la covid ha provocat canvis. “Abans algú tenia grip i no passava res. Ara, quan un jugador té febre, la doctora del club li fa un test i determina si ha de quedar-se a casa.”